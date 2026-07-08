Un guardia civil fuera de servicio frustra un robo en un coche en una cala de Ibiza

Un guardia civil destinado en Ibiza ha evitado un robo en el interior de un vehículo estacionado en las inmediaciones de Cala Gracioneta, en el término municipal de Sant Antoni de Portmany. El agente, que se encontraba fuera de servicio, ha retenido a los dos sospechosos hasta la llegada de las patrullas de la Guardia Civil.

Los hechos han ocurrido cuando el guardia civil regresaba junto a su familia a su vehículo tras pasar un tiempo en la zona. En ese momento, observó como dos individuos en actitud sospechosa merodeaban en un aparcamiento de tierra próximo a Cala Gracioneta.

Según ha informado la Guardia Civil, uno de los sospechosos ha manipulado la puerta de un turismo estacionado y ha accedido a su interior, mientras que el otro, al que el agente ha reconocido, ha permanecido en las inmediaciones con funciones de vigilancia. Al detectar la situación, el guardia civil se ha identificado como agente y ha intervenido para impedir que ambos abandonaran el lugar. Al mismo tiempo, ha solicitado apoyo a las patrullas de servicio.

Hasta la llegada de los refuerzos, el agente ha mantenido la situación bajo control, ha facilitado la identificación de los implicados y ha permitido el inicio de las actuaciones correspondientes. Pocos minutos después han llegado los propietarios del vehículo, quienes han manifestado que habían dejado el turismo debidamente cerrado antes de ausentarse.

La intervención ha permitido asegurar la presencia de los presuntos autores, preservar los indicios relacionados con los hechos e iniciar las diligencias policiales para esclarecer lo ocurrido.