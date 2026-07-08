El calor activa el aviso naranja en Ibiza y Formentera: la Aemet prevé máximas de hasta 40 grados

Ibiza y Formentera afrontan este miércoles una jornada marcada por el calor intenso. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso naranja por altas temperaturas en las Pitiusas, con máximas previstas que oscilarán entre los 39 y los 40 grados en las horas centrales del día.

El aviso estará vigente miércoles y jueves entre las 12 y las 20 horas, según la información publicada por Aemet. La probabilidad del fenómeno se sitúa entre el 40% y el 70%, dentro del nivel de "peligro importante".

En la predicción por municipios, Aemet prevé para la capital de Ibiza y para Sant Josep una máxima de 33 grados este miércoles, con mínimas de 22, mientras que en Sant Antoni la temperatura estará entre los 23 y los 34 grados.

En Santa Eulària se esperan temperaturas entre los 19 y los 36 grados. El calor golpeará más fuerte en Sant Joan, donde las máximas podrían alcanzar los 38 grados y la mínima no bajará de los 21.

En Formentera, la previsión apunta a 31 grados de máxima y 24 de mínima.

Sin tregua en los próximos días

Para este jueves, la previsión marca 34 grados de máxima en Ibiza y 31 en Formentera, mientras que el viernes los termómetros alcanzarán los 31 grados en Ibiza y los 30 en Formentera. Nuevamente será la zona de Sant Joan la más afectada por el calor, con máximas que, según prevé Aemet, alcanzarán los 40 grados.

El sábado se esperan de nuevo 33 grados en Ibiza y 30 en Formentera, en una semana dominada por el sol y la ausencia de lluvias.

En este contexto, la Aemet recuerda además que el índice de peligro de incendios forestales es muy alto, por lo que se pide extremar la precaución, especialmente en zonas forestales o próximas a vegetación.