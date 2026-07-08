35 grados, filas y transporte saturado: el caos vuelve al puerto con la llegada de cruceros

Con 35 grados de calor, familias numerosas, niños pequeños y turistas con ganas de conocer la isla, el puerto de Ibiza vuelve a mostrar una imagen de saturación con la llegada de cruceros. Como ya ha publicado anteriormente Diario de Ibiza en junio de este mismo año, el puerto se convierte en un caos con la llegada de barcos. Hoy no ha sido la excepción.

Detrás de la emoción de los turistas por conocer Ibiza, y de las pocas horas que tienen para recorrer y disfrutar la isla, aparece otra vez la escasez de taxis y una fila infinita de personas esperando. Familias con coches de bebé y niños pequeños aguardan varios minutos bajo el sol para poder trasladarse.

A esta situación se suma la saturación de los buses, donde también se forman filas interminables porque, según explican algunos pasajeros, se "llenan rapidísimo". Desde el puesto de información del puerto, una persona resume la escena con ironía: "Si esto es un caos así, imagínate cuando llegan tres o cuatro cruceros".

La parada de taxis en la puerta del puerto / Vicent Mari

La situación de "siempre"

La realidad vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre este modelo turístico. "Las instituciones insulares deben analizar con rigor qué aporta realmente este modelo turístico en términos económicos, qué costes genera sobre sus recursos y qué capacidad tiene para absorberlo sin agravar problemas ya estructurales como la saturación, la movilidad, la contaminación o la presión sobre el mar", señalaba una opinión publicada por Diario de Ibiza hace pocos días.

Desde el puesto de información también aseguran que esta situación es la de "siempre": "Cientos de personas tienen que buscar transporte bajo el sol de forma totalmente desordenada para desplazarse". Aunque es un tema del que se habla y que genera descontento entre ciudadanos, la escena sigue repitiéndose: turistas con ilusión por conocer Ibiza, pocas horas para hacerlo y un puerto desbordado por la falta de transporte.