Navegación
El yate “más raro de Ibiza”: una embarcación de 1955 que se alquila por 20.000 euros al día
El Harmony II Kingstown, con casi 60 metros de eslora, navega actualmente por aguas de Baleares
Estos días se puede ver navegando en aguas de Ibiza al Harmony II Kingstown, una lujosa embarcación de 58 metros de eslora que llama la atención por su corte clásico. La creadora de contenido Bianca Mui, que ha tenido la oportunidad de visitarlo, lo tilda en su cuenta de Instagram @lllblanca de "el yate más raro" de la isla. "Este antiguo ferri" fue construido en 1955 por encargo de una gran naviera. Tras realizar diversas travesías marítimas y ser rebautizado en varias ocasiones, acabó convirtiéndose, tras las últimas remodelaciones, en un pequeño crucero con una decoración ostentosa.
Estancias ocultas y salón de juegos
La influencer, que se dedica a "infiltrarse en el mundo del lujo", destaca que el Harmony II "conserva su recepción original" y tiene "una decoración muy extravagante". Asimismo, señala que su diseño interior depara varias sorpresas, como "salones ocultos, una bodega o un casino". Además, hay una zona de bar y un jacuzzi en la cubierta.
Esta embarcación de recreo, que navega habitualmente por Baleares, ofrece siete cabinas con baños en suite en las que se pueden alojar "hasta 16 personas". AlquilarlA, apunta la creadora de contenido, "cuesta 20.000 euros al día".
- Encuentran en Ibiza el cadáver de un hombre cosido a puñaladas dentro de un coche volcado
- Un trabajador en estado crítico y otro herido leve por la explosión de un tanque de gas en Ibiza
- un joven recibe un navajazo al intentar impedir que le roben el reloj en Sant Antoni
- Sigue abierta la investigación sobre el hombre que apareció apuñalado dentro de su vehículo: la Guardia Civil de Ibiza busca las causas
- Juzgados de Ibiza: El edil de Turismo de Sant Antoni declara ante la jueza por alzamiento de bienes
- Horas de angustia para una madre en Ibiza: denuncia la desaparición de su hija y la Guardia Civil la localiza bajando de un ferry en Palma
- Pierde el control de su coche bebido y drogado y se estampa contra una sucursal bancaria de Ibiza
- Accidente en Ibiza: una embarazada, herida tras un choque en el que volcó un camión de basura en Sant Antoni