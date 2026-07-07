Los vecinos de Ibiza y Formentera podrán acompañar este verano a los científicos que analizan la salud del litoral balear

Ibiza & Formentera Preservation junto con la Universitat de les Illes Balears (UIB) han hecho un llamamiento a la ciudadanía a participar este verano en un estudio científico sobre salud litoral balear. La fundación ambiental cofinancia este año, por primera vez, el Coastal Health Monitoring Scheme (CHMS), el programa de seguimiento ambiental desarrollado por el Grupo de Investigación de Ecología Interdisciplinaria de la UIB que evalúa la salud de los ecosistemas costeros de las Balears. Como parte de esta colaboración, se celebrarán cuatro jornadas abiertas al público en Ibiza y Formentera para acercar la investigación marina a la sociedad. Las personas asistentes podrán conocer de primera mano cómo se desarrolla el trabajo de campo, descubrir la biodiversidad del litoral y participar en actividades de observación y educación ambiental.

Las jornadas permitirán acompañar al equipo científico del CHMS durante una jornada real de muestreo, conocer las metodologías empleadas y comprender cómo se obtienen los datos que permiten evaluar el estado de salud del litoral. A lo largo de la actividad, las personas participantes descubrirán algunas de las especies y hábitats que se monitorizan, las principales amenazas que afronta el medio marino y cómo la información obtenida a través del programa orienta las estrategias de conservación. Las actividades tienen un carácter divulgativo y están diseñadas para que cualquier persona interesada pueda participar, sin necesidad de conocimientos previos.

La primera jornada abierta al público se celebrará el 18 de julio en sa Punta des Molí (Sant Antoni) y la segunda el 25 de julio en S'Argamassa (Santa Eulària). Las actividades continuarán el 29 de agosto en Pou des Lleó (Santa Eulària) y finalizarán el 18 de septiembre en S'Illa de s'Aigua Dolça (Formentera). La participación en las jornadas es gratuita y requiere de inscripción previa a través del correo electrónico info@ibizapreservation.org. Desde la organización recomiendan acudir con ropa cómoda, bañador, toalla y calzado adecuado para playa o roca.

Pepinos y erizos de mar, especies bioindicadoras

"El CHMS no se limita a elaborar un inventario de las especies que viven en nuestro litoral. La mayor parte de los organismos que monitorizamos son especies bioindicadoras, es decir, especies cuya abundancia, tamaño o estado de conservación nos proporcionan información muy valiosa sobre la salud de los ecosistemas costeros. Analizando cómo evolucionan sus poblaciones podemos detectar cambios ambientales mucho antes de que resulten evidentes a simple vista. Un buen ejemplo son los pepinos de mar, cuyo tamaño y abundancia nos ofrecen información sobre la cantidad de materia orgánica acumulada en los sedimentos y, de forma indirecta, sobre el grado de presión humana o el aporte de nutrientes procedentes de tierra. Del mismo modo, una elevada densidad de erizos de mar suele indicar un desequilibrio ecológico asociado a una menor abundancia de peces depredadores. En conjunto, estas especies actúan como auténticos centinelas del litoral y nos permiten comprender cómo evolucionan los ecosistemas costeros y anticiparnos a posibles procesos de degradación”, apunta Samuel Pinya, investigador principal del Grupo de Investigación de Ecología Interdisciplinaria de la UIB y director del CHMS.

Imagen de una lechuga de mar y un erizo común. / Salvem Sa Badia de Portmany

El CHMS

El CHMS es un programa científico de seguimiento ambiental creado en 2021 por la universidad para evaluar de forma continuada el estado de salud y la resiliencia de los ecosistemas costeros de las Balears frente al cambio climático y las presiones humanas. Para ello, cuenta con una red de 50 estaciones de seguimiento distribuidas por todo el archipiélago, de las cuales 15 se encuentran en Ibiza y Formentera, donde cada año se realizan campañas de muestreo estandarizadas para analizar la evolución de la biodiversidad y de diferentes indicadores ambientales. El valor del CHMS reside precisamente en mantener este seguimiento de forma continuada, permitiendo detectar cambios ecológicos que pasarían desapercibidos mediante estudios puntuales.

El programa monitoriza distintos grupos biológicos especialmente sensibles a las alteraciones del medio marino, como equinodermos —erizos, estrellas y pepinos de mar—, esponjas, moluscos, crustáceos o peces litorales, y analiza diferentes parámetros ambientales del fondo marino para conocer cómo evolucionan los ecosistemas costeros. También analiza la presencia de microplásticos y metales pesados en especies marinas de interés ecológico y comercial, así como indicadores del estado sanitario de la fauna. Toda esta información permite detectar cambios ecológicos tempranos, conocer la evolución de la biodiversidad y orientar estrategias de conservación y gestión basadas en evidencia científica. La información obtenida constituye además una herramienta de apoyo para la toma de decisiones en materia de conservación y gestión del litoral balear.

Desde su puesta en marcha, el CHMS ha documentado fenómenos como episodios de mortalidad masiva de equinodermos, el declive de determinadas especies de esponjas asociado al aumento de la temperatura del agua, la expansión de especies tropicales y la presencia creciente de microplásticos en organismos marinos. Estos resultados han puesto de manifiesto el enorme valor del litoral pitiuso como un laboratorio natural para estudiar los efectos locales del cambio climático en el Mediterráneo occidental.

"Sumarnos al Coastal Health Monitoring Scheme nos permite apoyar un programa científico de referencia en Balears y contribuir a consolidar un seguimiento continuado de los ecosistemas costeros de Ibiza y Formentera. Pero, además, esta colaboración nos brinda la oportunidad de acercar la investigación a la ciudadanía, fomentando el conocimiento, la sensibilización y la participación como herramientas fundamentales para conservar nuestro patrimonio natural”, señala Itziar Arratibel, directora de Programas de Ibiza & Formentera Preservation y coordinadora de la iniciativa desde la fundación ambiental.