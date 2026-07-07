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Una serpiente de gran tamaño sorprende a unas vecinas de Ibiza: "Parece que se ha zampado algo"

La presencia de esta especie invasora, que devora las sargantanas autóctonas, se ha vuelto habitual en la isla y preocupa a las administraciones

Una serpiente de gran tamaño sorprende a unas vecinas de Ibiza: "Parece que se ha zampado algo"

Una serpiente de gran tamaño sorprende a unas vecinas de Ibiza: "Parece que se ha zampado algo"

Nuria García Macias

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Nuria García Macias

Nuria García Macias

Ibiza

Unas vecinas de Ibiza se han llevado un buen susto al encontrarse con una enorme serpiente de al menos un metro de longitud, escondida entre las piedras de un muro en Sant Llorenç. En el vídeo en el que aparece el ejemplar se puede oír cómo comentan la escena, mientras detallan lo que más les ha llamado la atención, que no solo ha sido su tamaño, sino también lo gruesa que estaba: "Parece que se ha zampado algo".

Entre el miedo y los nervios, las mujeres han intentado seguir los movimientos del reptil mientras este se enfilaba entre las piedras. Los gritos no han tardado en aparecer. "Esa es la cabeza, ¿no? Ah, no, es la cola. ¡Qué grande!", ha exclamado una de las vecinas al comprobar que el animal parecía mucho más largo de lo que habían pensado en un primer momento.

Al final, la serpiente ha encontrado un hueco entre las piedras y ha desaparecido por completo. Por mucho que han intentado localizarla de nuevo, las vecinas han acabado perdiéndole la pista.

Una especie invasora

Aunque la escena ha provocado más de un sobresalto, lo cierto es que este tipo de avistamientos cada vez resultan más habituales en Ibiza. Las serpientes invasoras se han extendido por buena parte de la isla durante los últimos años y su presencia preocupa, sobre todo, por el daño que causan a la sargantana pitiusa, autóctona de Ibiza y Formentera.

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Estos reptiles se alimentan de las sargantanas y han reducido de forma drástica sus poblaciones en muchas zonas de la isla. Por ese motivo, las administraciones mantienen campañas de captura para intentar frenar su expansión, aunque los encuentros con ejemplares como el de Sant Llorenç no han dejado de repetirse y cada verano vuelven a sorprender a vecinos y visitantes.

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