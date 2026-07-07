Sant Antoni pisa el acelerador para renovar el contrato de limpieza

El Ayuntamiento de Sant Antoni ha mantenido este martes una reunión con el comité de empresa de la UTE Portmany para analizar la situación del servicio municipal de limpieza, cuya concesión finalizará el próximo año. El Consistorio ya trabaja en la redacción de los pliegos que regirán la nueva licitación.

En el encuentro, el alcalde, Marcos Serra, y la concejala de Medio Ambiente, Playas y Limpieza, Pepita Torres, trasladaron a los representantes de los trabajadores el compromiso municipal de agilizar las revisiones de precios previstas en el contrato.

El Ayuntamiento acelerará la tramitación de la revisión correspondiente a 2025, que ya se encuentra en marcha, y también trabajará para adelantar la actualización prevista para 2026, en coordinación con la empresa concesionaria.

Otro de los asuntos tratados fue el estado de los vehículos adscritos al servicio de limpieza. El comité de empresa trasladó al Ayuntamiento la necesidad de mejorar su mantenimiento, reparación y sustitución. El Consistorio y la UTE Portmany acordaron reforzar las actuaciones en este ámbito para garantizar un mejor funcionamiento de la flota.

La reunión también abordó otras cuestiones relacionadas con las condiciones laborales de la plantilla. Entre ellas destacan la actualización del Plan de Igualdad, la revisión de los protocolos frente al acoso laboral y la mejora de la uniformidad del personal. Ayuntamiento, empresa y representantes de los trabajadores expresaron su voluntad de colaborar para avanzar en todas estas materias.

Con este encuentro, el Ayuntamiento de Sant Antoni busca impulsar mejoras tanto en las condiciones de la plantilla como en la calidad del servicio de limpieza que presta el municipio, al tiempo que prepara la futura concesión del contrato.