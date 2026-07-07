Limpieza
Sant Antoni pisa el acelerador para renovar el contrato de limpieza
El Ayuntamiento aborda la actualización del plan de igualdad y la mejora de la uniformidad del personal, además de la futura concesión del contrato
El Ayuntamiento de Sant Antoni ha mantenido este martes una reunión con el comité de empresa de la UTE Portmany para analizar la situación del servicio municipal de limpieza, cuya concesión finalizará el próximo año. El Consistorio ya trabaja en la redacción de los pliegos que regirán la nueva licitación.
En el encuentro, el alcalde, Marcos Serra, y la concejala de Medio Ambiente, Playas y Limpieza, Pepita Torres, trasladaron a los representantes de los trabajadores el compromiso municipal de agilizar las revisiones de precios previstas en el contrato.
El Ayuntamiento acelerará la tramitación de la revisión correspondiente a 2025, que ya se encuentra en marcha, y también trabajará para adelantar la actualización prevista para 2026, en coordinación con la empresa concesionaria.
Otro de los asuntos tratados fue el estado de los vehículos adscritos al servicio de limpieza. El comité de empresa trasladó al Ayuntamiento la necesidad de mejorar su mantenimiento, reparación y sustitución. El Consistorio y la UTE Portmany acordaron reforzar las actuaciones en este ámbito para garantizar un mejor funcionamiento de la flota.
La reunión también abordó otras cuestiones relacionadas con las condiciones laborales de la plantilla. Entre ellas destacan la actualización del Plan de Igualdad, la revisión de los protocolos frente al acoso laboral y la mejora de la uniformidad del personal. Ayuntamiento, empresa y representantes de los trabajadores expresaron su voluntad de colaborar para avanzar en todas estas materias.
Con este encuentro, el Ayuntamiento de Sant Antoni busca impulsar mejoras tanto en las condiciones de la plantilla como en la calidad del servicio de limpieza que presta el municipio, al tiempo que prepara la futura concesión del contrato.
- Encuentran en Ibiza el cadáver de un hombre cosido a puñaladas dentro de un coche volcado
- Un trabajador en estado crítico y otro herido leve por la explosión de un tanque de gas en Ibiza
- un joven recibe un navajazo al intentar impedir que le roben el reloj en Sant Antoni
- Sigue abierta la investigación sobre el hombre que apareció apuñalado dentro de su vehículo: la Guardia Civil de Ibiza busca las causas
- Juzgados de Ibiza: El edil de Turismo de Sant Antoni declara ante la jueza por alzamiento de bienes
- Horas de angustia para una madre en Ibiza: denuncia la desaparición de su hija y la Guardia Civil la localiza bajando de un ferry en Palma
- Pierde el control de su coche bebido y drogado y se estampa contra una sucursal bancaria de Ibiza
- Macrofiesta ilegal en Ibiza: drogas, problemas de tráfico y cientos de asistentes en una finca de Santa Gertrudis