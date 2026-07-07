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Refugio improvisado bajo la caseta de vigilancia de la Plaça de sa Torre

Refugio improvisado bajo la caseta de vigilancia de la Plaça de sa Torre | CÉSAR NAVARRO

Refugio improvisado bajo la caseta de vigilancia de la Plaça de sa Torre | CÉSAR NAVARRO

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Redacción Ibiza

Varias personas pernoctan en la zona situada bajo la caseta de vigilancia de la Plaça de sa Torre, al final del Carrer de la Mare de Déu, en la bocana del viejo Puerto de Ibiza justo detrás de la Plaça de sa Riba. Sombrillas y algunas pertenencias permanecen instaladas entre las rocas que están junto al mar.

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