El PSOE de Sant Joan exige mano dura contra las macrofiestas ilegales en mansiones del norte de Ibiza

El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja presentará en el próximo pleno una batería de preguntas para conocer las actuaciones municipales frente a las fiestas ilegales que, durante los meses de verano, se celebran en mansiones y viviendas ubicadas en suelo rústico del municipio.

El portavoz socialista, Pep Torres ‘Peret’, ha explicado que este tipo de actividades están generando numerosas quejas vecinales por ruidos, problemas de movilidad, afecciones a la seguridad e impacto negativo sobre el entorno natural y la calidad de vida de los residentes.

Por este motivo, el PSOE pedirá al equipo de gobierno que haga público cuántos expedientes sancionadores se han abierto por este tipo de fiestas ilegales, cuántas denuncias se han tramitado, en qué estado se encuentran los expedientes y qué sanciones se han impuesto. Asimismo, el Grupo Socialista de Sant Joan quiere conocer qué medidas de vigilancia, inspección y control tiene previstas el Ayuntamiento para prevenir estas actividades y garantizar el cumplimiento de la normativa.

“Las fiestas ilegales no pueden convertirse en una actividad habitual en nuestro municipio. Es una cuestión de respeto a los vecinos, de protección de nuestro entorno rural y de cumplimiento de la legalidad. El Ayuntamiento debe actuar con contundencia, transparencia y sin excepciones”, ha manifestado Pep Torres.

El Grupo Municipal Socialista considera que Sant Joan debe seguir apostando por “un modelo turístico compatible con la convivencia, la preservación del paisaje y el descanso de los residentes”. Por ello, la formación reclamará en el próximo pleno más información sobre las actuaciones municipales y una respuesta contundente ante cualquier actividad que vulnere la normativa vigente.

Los socialistas insisten en que las fiestas ilegales en viviendas del suelo rústico no solo generan molestias a los vecinos, sino que también suponen un problema de seguridad, movilidad y protección del territorio, especialmente durante los meses de mayor presión turística.