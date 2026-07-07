PSOE de Ibiza: «Miguel Tur tendría que haber dimitido hace tiempo. No tiene escrúpulos»

Al PSOE de Sant Antoni no le extraña que Miguel Tur Contreras, concejal de Turismo, Desarrollo de la Economía Local, Fomento de la Ocupación y Fiestas de Sant Antoni, haya sido llamado a declarar esta mañana, a las 10 horas, ante la magistrada de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ibiza, Plaza 3, tras ser admitida una querella criminal por un presunto delito de alzamiento de bienes. También tendrá que declarar su hermana. La querella, presentada el 29 de septiembre de 2025, fue admitida a trámite el 24 de febrero pasado por la jueza Carmen Martín Montero y, en ella, la magistrada acordó que se incoaran diligencias previas penales encaminadas a determinar la naturaleza y circunstancias concurrentes en la transmisión a Miguel Tur de una propiedad inmobiliaria de su hermana cuando ésta aún debía a los querellantes las costas de un proceso.

El alzamiento de bienes, según figura en el Código Penal, se aplica a quien se alza con sus bienes en perjuicio de sus acreedores, realice actos de disposición para dilatar o impedir un embargo, o intente eludir el pago de responsabilidades civiles derivadas de un delito, y conlleva una pena de prisión de uno a cuatro años, así como pena de multa de 12 a 24 meses. Este proceso aún se encuentra en fase de instrucción.

A Antonio Lorenzo, portavoz de los socialistas de Sant Antoni, no le sorprende que Tur esté envuelto en este caso: «Dice Miguel Tur que afronta el caso con la tranquilidad de haber actuado correctamente. Bueno, es que él siempre tiene esa sensación de actuar correctamente, pero realmente no lo hace. Tiene pocos escrúpulos». Se refiere Lorenzo a las declaraciones a este diario, publicadas en la edición de este lunes, en la que Tur reduce la querella por la que deberá declarar este martes a «un asunto de ámbito personal derivado de denuncias familiares de hace tiempo». «Es una citación -añade el edil querellado- que afronto con la tranquilidad de haber actuado correctamente y con la confianza de que el procedimiento permita aclarar completamente la situación».

"La metodología de Miguel Tur es la misma de siempre: hacer todo aquello que le da la gana, saltándose la ley y con pocos escrúpulos" Antonio Lorenzo — Portavoz del PSOE de Sant Antoni

«Que sea llamado a declarar por alzamiento de bienes -a juicio del portavoz socialista- es otro claro ejemplo de lo que le está sucediendo a Miguel Tur. Su metodología es la misma de siempre: hacer todo aquello que le da la gana, saltándose la ley y con pocos escrúpulos. Por lo tanto, a mí no me sorprende». A juicio del socialista, Tur «tendría que haber dimitido hace tiempo por su forma de hacer las cosas en el Ayuntamiento, que son claras y evidentes. Se tendría que haber marchado mucho antes, primero, por su forma de gestionar sus departamentos en el Ayuntamiento, de manera poco transparente, un poco dudosa; pero, sobre todo, porque no vale para estar en el cargo en el que está».

PP: «Es una disputa familar»

Como ejemplo, Lorenzo pone la situación que se vive en el municipio este verano: «Esta temporada, más que nunca, vemos el desmadre que hay con el ocio nocturno, con la música electrónica. Les da absolutamente igual, tienen unos intereses y un planning muy marcado y de ahí no les saca nadie». Y si la jueza, tras tomar declaración a él y a su hermana, finalmente decide imputarlos por el delito de alzamiento de bienes y el asunto acaba en juicio, «no sería la gota que desborda el vaso, pues ya se ha desbordado previamente», comenta Lorenzo.

PP: «No está en juego ningún interés general ni ningún interés público que pueda ser lesionado»

Fuentes del Partido Popular, formación a la que pertenece Miguel Tur, señalan que «se trata de una disputa de carácter estrictamente familiar y personal» y que «no está en juego ningún interés general ni ningún interés público que pueda ser lesionado». No entran a valorar que un cargo público, en este caso responsable de Turismo, tenga que declarar ante una jueza por ese delito, pero tampoco respaldan explícitamente al concejal. En ese sentido, los populares se remiten «a las manifestaciones que el propio interesado ya ha señalado al respecto» en este diario. «Será en sede judicial -añaden- donde Tur dará las explicaciones correspondientes, con pleno respeto a las garantías que rigen cualquier proceso judicial».

En similares términos se ha manifestado el propio Ayuntamiento de Sant Antoni: «Se trata de un asunto que está siendo tramitado por los juzgados. Es una cuestión de carácter estrictamente personal, relacionada con circunstancias familiares de hace muchos años, que afectan a un concejal y que no tiene ninguna relación con la gestión municipal».

Por su parte, la edil de Unidas Podemos en el Ayuntamiento, Angie Roselló, se limita a comentar que «el caso está judicializado» y que espera que «la justicia siga su curso».

El origen de esta querella está en el cobro de las costas de otro proceso con sentencia firme. Como la hermana de Miguel Tur no pagaba el dinero de esas costas, el querellante decidió intentar cobrarlo mediante el embargo de las propiedades de la mujer. Pero se topó con que ella ya se había deshecho de un inmueble ubicado en Can Bonet que había recibido, mediante título de compraventa, en 2018, de manera que ese piso (una planta alta) ya estaba a nombre de su hermano, Miguel Tur Contreras, desde diciembre de 2024, un año después de la sentencia firme que obligaba al pago de las costas del proceso, según figura en la documentación del Registro de la Propiedad.

La jueza, una vez les tome declaración, deberá decidir si amplía la querella y emprende nuevas investigaciones, o si concluye la instrucción, bien archivando el asunto o mandándolo finalmente a juicio.