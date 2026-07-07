El PSOE de Ibiza celebra el acuerdo para igualar el plus de insularidad con Canarias y pide el apoyo del PP en el Congreso

El secretario general de la FSE-PSOE, Vicent Roselló, ha celebrado el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los sindicatos para equiparar el plus de insularidad del personal de la Administración General del Estado en Baleares con el que perciben los empleados públicos de Canarias. Roselló ha definido el pacto como un acuerdo "histórico" y ha asegurado que cumple uno de los compromisos adquiridos por los socialistas con la ciudadanía de Ibiza.

Según ha explicado el dirigente socialista, la medida beneficiará a 11.176 empleados públicos destinados en Baleares. El acuerdo contempla una actualización media del 100% del complemento en Mallorca, mientras que en Ibiza, Formentera y Menorca el incremento superará el 300 % de media, según los datos facilitados por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

El texto todavía deberá superar su tramitación institucional. Primero necesitará la aprobación del Consejo de Ministros y, posteriormente, deberá recibir el respaldo del Congreso de los Diputados. Ante ese escenario, Roselló ha reclamado al Partido Popular que vote a favor de la iniciativa cuando llegue a la Cámara Baja. El dirigente socialista considera que la medida responde a una reivindicación histórica de los empleados públicos de las islas.

Primarias socialistas a partir de septiembre

La Comisión Ejecutiva de la FSE-PSOE también ha analizado el proceso de primarias abierto en el partido. Roselló ha anunciado que la elección de la dirección insular se desarrollará a partir del mes de septiembre. Además, la Ejecutiva ha trasladado su respaldo a Rosario Sánchez Grau, que optará a la Presidencia del Govern balear tras asumir el relevo de Francina Armengol.

Roselló ha asegurado que Sánchez representa el proyecto socialista para Baleares y ha destacado entre sus prioridades el acceso a la vivienda, la protección de los servicios públicos, las políticas de igualdad, la sanidad, la educación, la atención a la dependencia y la defensa del territorio, la lengua y la cultura de las islas. También ha defendido un modelo turístico orientado a generar bienestar y sostenibilidad.