Obras en Ibiza: último paso para eliminar la división de la ciudad que supone el primer cinturón de ronda

El Ayuntamiento de Ibiza encara por fin la remodelación del primer cinturón de ronda de la ciudad, entre las rotondas de ses Figueretes y Can Misses, encargando un nuevo proyecto para convertirlo en una travesía urbana y descartando la creación de una plataforma central, ajardinada y con carril bici, tal y como se contemplaba hasta ahora. La redacción de este nuevo diseño, que acaba de salir a concurso público con un presupuesto base de 275.000 euros, tiene un plazo de ejecución de seis meses y es el último paso previo a la licitación de las futuras obras de remodelación, que tienen una duración programada de 18 meses.

Con este último paso burocrático, la tramitación de esta iniciativa arrastra ya más de quince años. Hay que remontarse al 20 de mayo de 2011, en el último pleno del Consell con el socialista Xico Tarrés en la presidencia, para recordar la primera aprobación inicial de un proyecto de remodelación de la E-10 en vía urbana. Entonces, las obras iban a costar unos 7,8 millones de euros, frente a los 13 millones de euros que, inicialmente, se prevé destinar en los próximos meses.

Tras diversos vaivenes, en febrero de 2024, el Consell de Ibiza aprobaba el que parecía ser el proyecto definitivo para acabar con la división que supone el primer cinturón de ronda para el entramado de la ciudad, pero quedaba otro contratiempo.

Cesión municipal

Las competencias de carreteras, como es el caso de la E-10 en la isla, recaen en el Consell, pero, como los 750 metros de longitud entre ses Figueretes y Can Misses van a convertirse en una vía urbana, tocaba que fueran cedidos al Ayuntamiento de Ibiza. En agosto de 2024, el pleno municipal aprobaba recibir la titularidad de ese tramo, aunque la administración insular seguía haciéndose cargo de su financiación íntegra, a través de un convenio por el que aporta un total de 13 millones de euros.

Sin embargo, el equipo de gobierno de Rafa Triguero entendió que el modelo de bulevar planteado hasta ese momento, con una plataforma central con un carril bici y otro para viandantes, no era la mejor solución para dar fluidez al tráfico e interconectar el Eixample de Vila con los barrios de Can Misses y Ca n'Escandell.

Recreación virtual del bulevar previsto en el anterior proyecto del Consell, descartado por el Ayuntamiento de Ibiza. / DI

Tal y como indicó el alcalde en una reciente entrevista a Diario de Ibiza, "será una E-10 con arbolado". "Lo que no podíamos tener es un bulevar con un carril bici precioso y no tener arbolado", subrayó en esas declaraciones.

Esta declaración de intenciones se confirma en el nuevo concurso del Ayuntamiento, el "servicio de asistencia técnica para la adecuación del proyecto de la travesía urbana EI-10". En las bases de la licitación, se incide en que el proyecto ejecutivo elaborado por el Consell "constituye una base técnica válida" y podrá aprovecharse buena parte del trabajo realizado, pero "la configuración propuesta, bajo la tipología de bulevar, no se considera adecuada para las necesidades funcionales y urbanas actuales de la ciudad".

Por una parte, la nueva memoria justificativa del Ayuntamiento advierte de que "la sección tipo bulevar puede generar una sobredimensión del espacio viario respecto a la demanda real de tráfico". Por otra, "la presencia de medianas centrales puede dificultar la permeabilidad transversal y la conectividad entre ámbitos urbanos colindantes".

Es decir, que ahora se considera que el proyecto anterior priorizaba la estética frente "a criterios de funcionalidad, integración y flexibilidad de usos". De hecho, uno de los retos que deberá abordar el estudio integral de movilidad, necesario para preparar el diseño definitivo de la vía, es cómo habilitar giros a la izquierda desde ambos sentidos de la circulación, ahora separados por completo por una mediana.

Plazos

Las empresas de ingeniería que quieran hacerse con este contrato tienen de plazo hasta el 8 de agosto para presentar sus ofertas. Después, la oferta vencedora dispondrá de un plazo de tres meses para entregar el proyecto básico de la nueva vía urbana, que después deberá ser ratificado por el Consell. Posteriormente, dispondrá de otros tres meses para entregar el proyecto de construcción definitivo.

Una vez listo este último documento, aún habrá que esperar a otro proceso de licitación para adjudicar las obras a una constructora, que ya se han planificado con un plazo de un año y medio. La misma empresa de ingeniería que se haga con la redacción del proyecto de remodelación de la E-10 también se hará cargo de la dirección de los trabajos.

A falta de fechas concretas, que dependerán de cuándo finalicen los consiguientes procesos de adjudicación, el alcalde estimó que en 2027 podrían comenzar las obras de construcción.

Apertura de viales

Como paso previo a la remodelación viaria, el Ayuntamiento de Ibiza prepara nuevos accesos entre el primer cinturón de ronda y la ciudad. En estos momentos, están pendientes de adjudicación, en las próximas semanas, las obras para abrir las calles Josep Riquer Llobet y Vicent Serra y conectarlas con la E-10. Además, se abrirá un nuevo carril desde esta carretera hasta la calle Canarias, de manera que los vehículos podrán evitar la rotonda de Can Misses para entrar en Vila.

El pasado mes de febrero, el Consistorio ya abrió un nuevo acceso de doble sentido desde la calle Aubarca, al otro lado de la E-10, para mejorar la conectividad de los barrios de Ca n'Escandell, Can Misses y Can Cantó.