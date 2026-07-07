El obispo de Ibiza alerta del racismo de quienes dejaron de ayudar a Cáritas por atender a inmigrantes

El obispo de Ibiza, Vicent Ribas, lanza un mensaje directo durante la presentación de la Memoria de Actividad de Cáritas Diocesana de Ibiza y Formentera de 2025. Ribas defiende el trabajo de la entidad, reivindica su transparencia y alerta de actitudes racistas de personas que han dejado de colaborar porque Cáritas atiende a inmigrantes.

"Cáritas es la caridad de la comunidad cristiana de Ibiza y Formentera", afirma el obispo, quién también destaca el trabajo de la Junta Directiva, los trabajadores, los voluntarios y las Cáritas parroquiales. Ribas insiste en que Cáritas atiende a todas las personas que piden ayuda, sin preguntar por su origen o sus creencias. "Nosotros no miramos ni caras, ni miramos creyentes", señala. "A todos los que vienen intentamos darles una mano", añade. Además, explica que Cáritas realiza auditorías cada año y controla el destino de los fondos que recibe. "Cada céntimo se sabe a dónde va".

Uno de los mensajes más contundentes llega cuando Ribas se refiere a personas que antes ayudaban a Cáritas y han dejado de hacerlo por la atención a población inmigrante. "Hay otra cosa que me preocupa y a veces es el racismo que hay de gente que nos ha ayudado y ahora porque ayudamos a inmigrantes nos han dejado de ayudar", denuncia y añade: "Eso ya me parece muy grave",

"No miramos ni caras, ni creyentes"

Para el obispo, el acompañamiento de Cáritas no consiste consiste solo en dar comida o ropa, sino también en "escuchar, cuidar y devolver confianza". Ribas también se refiere a la crisis de vivienda en Ibiza y pide más responsabilidad social. "Todos tenemos derecho a una vivienda digna", afirma. Además, señala que: "No puede ser que para hacerte una casa, una persona joven, tenga que estar, para tener todos los permisos, de siete hasta diez años”, sostiene.

Por último, el obispo cierra su intervención con una petición de mayor generosidad en la isla. "Tenemos que ser más generosos todos",concluye.