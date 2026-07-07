Obert el procés d’adhesió al nou Sistema de Gestió de Destinació per a les empreses turístiques
La iniciativa forma part del nou Sistema de Gestió de Destinació (SGD), una eina innovadora que millorarà la promoció turística de l’illa, la visibilitat de les empreses i l’experiència dels visitants
El Consell Insular d’Eivissa, a través del Departament de Promoció Turística, continua avançant en la transformació digital del sector turístic de l’illa amb la posada en marxa d’un nou Sistema de Gestió de Destinació (SGD) i d’un portal turístic intel·ligent que permetrà reforçar la promoció d’Eivissa i millorar l’experiència dels visitants.
Aquest projecte estratègic representa una nova manera de gestionar i promocionar la destinació, basada en la tecnologia, l’anàlisi de dades i la intel·ligència artificial. L’objectiu és disposar d’una plataforma moderna, innovadora i adaptada als nous hàbits de cerca i planificació dels viatges, alhora que es reforça la col·laboració entre l’administració i el teixit empresarial de l’illa.
El nou portal integrarà informació turística actualitzada, continguts en diversos idiomes i eines digitals avançades que facilitaran als visitants l’accés a tota l’oferta turística d’Eivissa. A més, incorporarà un assistent virtual basat en intel·ligència artificial capaç d’atendre consultes en fins a 95 idiomes, oferint informació personalitzada de manera ràpida i eficient.
Actualment, el projecte entra en una fase clau amb l’obertura del procés d’adhesió de les empreses i recursos turístics de l’illa al directori oficial del portal. Per fer-ho possible, s’ha habilitat una extranet que permetrà a les empreses gestionar i actualitzar de manera autònoma la seua informació, garantint que els continguts estiguin sempre actualitzats i siguin accessibles tant per als visitants com per als nous sistemes d’intel·ligència artificial aplicats al turisme.
Des del Departament de Promoció Turística es fa una crida a hotels, restaurants, empreses d’activitats, comerços turístics, establiments de wellness, empreses nàutiques, equipaments culturals i, en general, a tots els serveis vinculats al sector turístic perquè s’incorporin a aquesta iniciativa.
L’adhesió al Sistema de Gestió de Destinació ofereix nombrosos avantatges per a les empreses participants, entre els quals destaquen una major presència digital als canals oficials de promoció turística d’Eivissa, una millor visibilitat davant els potencials visitants, l’accés a eines de gestió i anàlisi de dades i una major integració dins l’estratègia de promoció turística de l’illa.
Aquesta iniciativa també contribuirà a avançar cap a un model turístic més eficient, innovador i sostenible, capaç de millorar la presa de decisions i d’oferir informació fiable i actualitzada tant als visitants com als professionals del sector.
Les empreses interessades a formar part d’aquest projecte poden sol·licitar més informació i iniciar el procés d’adhesió enviant un correu electrònic a marketing@ibiza.travel
El Consell d’Eivissa reafirma així el seu compromís amb la modernització del sector turístic i amb la construcció d’una destinació cada vegada més intel·ligent, competitiva i preparada per als reptes del futur.
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