De Ibiza al Caribe: Santa Eulària afianza su hermanamiento con Playa del Carmen

Santa Eulària ha reforzado sus relaciones con la ciudad mexicana de Playa del Carmen con el objetivo de impulsar nuevas oportunidades de colaboración en los ámbitos empresarial, comercial, turístico y cultural. La alcaldesa, Carmen Ferrer, y el presidente de Santa Eulària Empresarial, Vicente Guasch, han recibido este martes la visita institucional de la secretaria de Desarrollo Económico de Playa del Carmen, Estefanía Hernández.

Durante el encuentro, ambas delegaciones han abordado nuevas iniciativas para fortalecer el acuerdo de colaboración y hermanamiento que mantienen los dos municipios. El objetivo pasa por ampliar las oportunidades de cooperación entre empresas, favorecer el intercambio de experiencias y desarrollar proyectos relacionados con la sostenibilidad, la gestión medioambiental y el apoyo al producto local.

Uno de los anuncios más destacados de la reunión ha sido el viaje que Carmen Ferrer realizará a Playa del Carmen en julio de 2027, coincidiendo con la celebración de la Virgen del Carmen, patrona de los marineros. La alcaldesa acudirá acompañada por la colla des Broll, que llevará las tradiciones populares de Santa Eulària a la localidad mexicana como parte del intercambio cultural entre ambos territorios.

Ferrer ha destacado que este tipo de acuerdos "abre la puerta a nuevas oportunidades de promoción e intercambio" y ha subrayado que la participación de la Colla des Broll permitirá estrechar los lazos culturales entre ambos destinos.

Por su parte, Estefanía Hernández aprovecha su estancia en Ibiza para mantener reuniones institucionales con el Consell d'Eivissa y con representantes de la Colla d'Es Broll, con el propósito de consolidar la cooperación iniciada entre ambas localidades.

La colaboración entre Santa Eulària y Playa del Carmen comenzó hace dos años, durante la Feria Internacional de Turismo>, cuando ambas administraciones suscribieron un acuerdo para promover proyectos empresariales y turísticos vinculados a la cultura y al medioambiente.

Situada entre Cancún y Tulum, Playa del Carmen cuenta con 62 kilómetros de litoral y una oferta de 46.000 plazas hoteleras, lo que la convierte en uno de los principales destinos turísticos del Caribe mejicano.