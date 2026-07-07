Los médicos avisan de un otoño caliente en la sanidad pública de Ibiza y Formentera: amenazan con movilizaciones a la vuelta de vacaciones

El Sindicato Médico de Baleares (Simebal-CESM) ha advertido de que el próximo otoño puede convertirse en “el mayor conflicto laboral de la sanidad pública de los últimos años” por la confluencia de dos frentes de movilización: la posible huelga médica indefinida por el Estatuto Marco y la reclamación nacional para poner fin al recorte de las pagas extraordinarias que afecta a miles de empleados públicos desde 2010. Unas movilizaciones que llegarán a Ibiza y Formentera y que amenaza con dejar, de nuevo, a miles de pacientes sin citas ni operaciones.

Según ha informado el sindicato, a la convocatoria de huelga médica indefinida anunciada por el Comité de Huelga, en caso de que el Gobierno no modifique el actual Estatuto Marco, se suma ahora un conflicto de dimensión estatal vinculado a la recuperación íntegra de las pagas extraordinarias. Simebal subraya que, por primera vez, coinciden dos reivindicaciones de “enorme trascendencia” que afectarán tanto a la profesión médica como al conjunto del empleo público.

En el caso de los médicos, el sindicato sostiene que el perjuicio económico ha sido especialmente grave. Según sus cálculos, desde hace 16 años los facultativos continúan percibiendo unas pagas extraordinarias recortadas, con una reducción del 38,29% del sueldo base y del 38,27% de los trienios. Esta situación, afirma Simebal, ha supuesto que cada médico haya dejado de percibir cerca de 24.000 euros desde que se implantó esta medida extraordinaria durante la crisis económica de 2010.

Paralelamente, se está constituyendo una plataforma intersindical de ámbito estatal que representará a más de tres millones de empleados públicos afectados por este mismo recorte. Entre ellos figuran médicos, jueces, fiscales, profesores, enfermeros, inspectores, ingenieros y funcionarios de distintas administraciones.

"Un otoño que puede convertirse en uno de los periodos de mayor movilización"

El objetivo común de esta plataforma será exigir la recuperación íntegra de unas cantidades que, según defiende Simebal, “nunca debieron seguir recortándose una vez desaparecieron las circunstancias excepcionales que motivaron aquella decisión”. Para el sindicato médico, ambas reivindicaciones responden a una misma realidad: la necesidad de recuperar el respeto institucional hacia quienes sostienen los servicios públicos.

“Estamos ante un otoño que puede convertirse en uno de los periodos de mayor movilización del empleo público en España. Los médicos seguiremos defendiendo un Estatuto propio, pero también reclamaremos algo tan básico como recuperar un salario que nunca debió seguir recortado durante dieciséis años”, señalan desde Simebal.

El sindicato insiste en que estas movilizaciones no se limitan al ámbito estrictamente laboral, sino que tienen una repercusión directa sobre el futuro de los servicios públicos y, en especial, de la sanidad. “Hablar de las condiciones laborales de los médicos es hablar del futuro de la sanidad pública. Y hablar de dieciséis años de recortes salariales es hablar de cómo tratamos a quienes sostienen nuestros servicios públicos”, añade.

Durante las próximas semanas, el sindicato prevé anunciar nuevas acciones y movilizaciones a nivel nacional que afectarán también a la sanidad pública de Ibiza y Formentera.