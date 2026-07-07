Llama la atención: las "barbaridades" que denuncia encontrarse la asociación Consubal sobre el alquiler de viviendas en Ibiza
La denuncia de la asociación de consumidores Consubal sobre las «barbaridades» que encuentran en el alquiler de viviendas, que representan ya el 80% de los asuntos que tratan. Entre las situaciones más comunes que se encuentran están las pretensiones de propietarios de cancelar el contrato antes de tiempo y aplicar después aumentos desproporcionados en la renta o transformar zonas comunes de las viviendas en dormitorios para destinarlas al mercado del alquiler por habitaciones, algo que está absolutamente prohibido por la ley y que es especialmente grave en Ibiza, según Consubal.
El caso del hombre que apareció muerto en un coche con varias puñaladas en el cuerpo tras lo que parecía un simple accidente de tráfico en la carretera de Santa Eulària. El fallecido , de nacionalidad española y 38 años de edad, fue localizado de madrugada en el interior del vehículo volcado a la altura de Ca na Negreta. La Guardia Civil está investigando el caso para averiguar las circunstancias en la que se produjo la muerte del hombre y el choque contra el quitamiedos de hormigón que provocó el vuelco.
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