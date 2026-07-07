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Le paran en Ibiza por hacer un giro prohibido y le encuentran un auténtico supermercado de drogas

Detenido un joven con cocaína, éxtasis, ketamina, LSD, GHB y más de 3.000 euros en efectivo tras salir mal de una gasolinera

Las drogas y el dinero intervenido al joven

Las drogas y el dinero intervenido al joven / Policía Local de Evissa

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La Policía Local de Eivissa ha detenido a un joven de 26 años como presunto autor de un delito contra la salud pública después de intervenir una importante cantidad de sustancias estupefacientes en una actuación iniciada por una infracción de tráfico. El arrestado fue puesto posteriormente a disposición de la Policía Nacional, que continuará con las diligencias correspondientes.

Los hechos ocurrieron el pasado domingo, cuando un agente de la Policía Local observó cómo un vehículo salía de la gasolinera situada en la avenida Ignasi Wallis en dirección al centro de la ciudad realizando un giro prohibido. El conductor rebasó una línea continua y efectuó una maniobra señalizada como prohibida, lo que obligó al vehículo policial a realizar una frenada de emergencia para evitar una colisión.

Los agentes detuvieron el turismo para formular la denuncia por la infracción de tráfico y, durante la identificación del conductor, apreciaron una actitud especialmente nerviosa. También observaron tres teléfonos móviles sobre el asiento del copiloto.

Tras solicitarle que descendiera del vehículo para realizar un cacheo superficial y una inspección del interior del turismo, los policías localizaron una bolsa con varios comprimidos de una sustancia que presuntamente podría tratarse de éxtasis. Ante este hallazgo, se pidió apoyo a otra patrulla de la Policía Local de Eivissa.

Durante el registro fue localizada una mochila cuyo propietario reconoció ser el propio conductor y en cuyo interior, según manifestó, había más sustancias estupefacientes.

Un supermercado de drogas

En total, los agentes intervinieron 3.170 euros en efectivo, además de una amplia variedad de sustancias presuntamente destinadas al tráfico de drogas. Entre el material incautado figuran 35 botes de 2CB, 40 botes de cocaína, 50 monodosis de ketamina, comprimidos de éxtasis de distintos colores, 39 monodosis de cristal, 13 monodosis de LSD, 10 bombones con presunto contenido alucinógeno y 4 botes de GHB.

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Ante la cantidad y variedad de las sustancias intervenidas, así como el dinero en efectivo localizado, los agentes procedieron a la detención del conductor como presunto autor de un delito contra la salud pública. Una vez finalizadas las diligencias por parte de la Policía Local, el detenido fue puesto a disposición de la Policía Nacional.

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