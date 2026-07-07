El infierno llega a Ibiza y Formentera en forma de ola de calor, según la Aemet

Si alguien esperaba un respiro después del calor de estos últimos días, tendrá que seguir esperando. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene el aviso por altas temperaturas para este miércoles y todo apunta a otra jornada de pleno verano en Ibiza, dentro del episodio de ola de calor que afecta a buena parte del país.

La previsión anuncia un nuevo ascenso de las temperaturas máximas, cuando los termómetros rondarán los 33 grados en gran parte de la isla, aunque en el interior y en algunas zonas del norte el calor será mucho más intenso. De hecho, la Aemet no descarta que se alcancen los 39 grados en el norte de Ibiza, donde se registrarán los valores más altos de la jornada. En la costa, la brisa aliviará ligeramente el ambiente, pero la sensación de calor seguirá muy presente durante buena parte del día.

Y cuando caiga el sol, el alivio será más bien escaso. Las temperaturas mínimas apenas experimentarán cambios y volverán a situarse alrededor de los 22 grados, por lo que tocará afrontar otra noche tropical de esas en las que cuesta dormir si no hay ventilador o aire acondicionado cerca.

El resto del pronóstico invita a sacar la toalla y buscar un hueco en la playa. El cielo permanecerá completamente despejado, no se esperan lluvias y el viento soplará flojo, con intervalos de brisas, una situación típica del verano ibicenco. Además, el mar estará tranquilo y el agua seguirá entre los 27 y los 28 grados, una temperatura perfecta para darse un baño.

Protección solar necesaria

Eso sí, el verdadero protagonista volverá a ser el sol. La Aemet sitúa el índice ultravioleta en nivel 9, muy alto, por lo que conviene evitar la exposición durante las horas centrales del día, usar crema de protección alta, buscar la sombra y no olvidar la gorra y las gafas de sol.

Con este panorama, los expertos siguen dando las recomendaciones de siempre: beber agua con frecuencia, buscar la sombra siempre que sea posible, evitar esfuerzos físicos en las horas de más calor y prestar especial atención a niños, personas mayores y personas con problemas de salud.