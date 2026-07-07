"Estamos en Ibiza, baby": paga 4.000 euros de alquiler y enseña su casa en un vídeo viral

¿Cuánto cuesta vivir de alquiler en Ibiza en 2026? La respuesta, al menos en el caso de Alisa Becker, ha sorprendido a muchos usuarios en Instagram: 4.000 euros al mes. La cifra aparece en un vídeo publicado por el influencer y empresario Jordan Hisham, conocido por su contenido sobre bienes raíces de lujo, que la abordó por la calle antes de realizar con ella un breve recorrido por la vivienda.

El vídeo empieza con una pregunta directa: cuánto paga de alquiler en Ibiza. Ella, con prisa porque asegura que va a una sunset party, intenta esquivar la conversación al principio. Pero finalmente acepta mostrar su casa durante unos minutos. Cuando Jordan interpreta que la cifra son 4.000 dirhams y calcula que serían unos 1.000 euros, Alisa lo corrige de inmediato: "No, 4.000 euros al mes".

Jordan y Alisa en el inicio del vídeo / Captura Instagram

La respuesta del influencer no tarda en llegar. "¿En serio?", pregunta, sorprendido. Ella contesta con una frase que resume bien el tono del vídeo y, quizá, también el mercado inmobiliario de la isla: "Sí, por supuesto, estamos en Ibiza, baby".

Una casa bonita, pero sin excesos

Lo llamativo del vídeo no es solo el precio, sino lo que se ve después. La vivienda tiene encanto, una zona exterior agradable, piscina, plantas naturales, sofás, una mesa para comer fuera y una habitación con vistas. Pero no parece una mansión ni una villa de lujo desbordante. Es una casa bonita, cómoda y con el aire relajado propio de muchos rincones de la isla, pero sin grandes excentricidades aparentes.

Durante el recorrido, Alisa enseña la entrada, una especie de espacio comunitario, la piscina y una zona de descanso exterior. También muestra algunas plantas que intenta cultivar, un sofá que define como muy cómodo y una mesa alta de comedor que, según explica, utiliza poco porque en Ibiza se vive fuera de casa la mayor parte del tiempo.

El momento más house tour llega cuando enseña una de las habitaciones y las vistas. Jordan bromea preguntando si aquello es real o inteligencia artificial. Ella responde que todo es real. También aparece una zona de trabajo, que la joven presenta como el lugar donde "se gana el dinero" y donde "sucede la magia".

El precio que reabre el debate

El vídeo está planteado con tono ligero, casi como una conversación improvisada de calle, pero el dato de fondo no pasa desapercibido: 4.000 euros al mes por una vivienda que, aunque agradable, no parece extraordinaria. Una cifra que vuelve a alimentar el debate sobre el acceso a la vivienda en Ibiza, donde los precios del alquiler se han convertido desde hace años en uno de los grandes problemas para residentes, trabajadores de temporada y personas que intentan establecerse en la isla.

Las vistas desde la casa de Alisa / Captura Instagram

La pregunta inevitable: ¿Hasta qué punto se ha normalizado en Ibiza pagar cantidades propias del lujo por viviendas que, en cualquier otro lugar, no tendrían ese precio?

Alisa no se presenta como una víctima de la situación ni hace una queja. Al contrario, se mueve en el vídeo con naturalidad, humor y cierta complicidad con el influencer. Pero su frase "estamos en Ibiza, baby" basta para entender que en la isla el precio del alquiler juega en una liga propia.

El house tour termina cuando ella corta la visita antes de enseñar una última habitación. "Ya es suficiente", le dice a Jordan, entre risas. Para entonces, el dato que más interesa ya estaba servido: vivir en Ibiza, incluso en una casa bonita pero aparentemente normal, puede costar 4.000 euros al mes.