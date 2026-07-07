Economía
Ibiza reparte 100.000 euros en ayudas para asociaciones: quién puede solicitarlas y cuánto dinero se puede recibir
El Consell financia actividades y gastos de funcionamiento de entidades sin ánimo de lucro
Las solicitudes estarán abiertas hasta el 17 de julio
El Consell de Ibiza ha abierto la convocatoria de ayudas económicas para fomentar el asociacionismo y el voluntariado como instrumentos de participación ciudadana en la vida social y cultural de la isla. Las solicitudes pueden presentarse hasta el 17 de julio y la convocatoria está dotada con un máximo de 100.000 euros.
Estas ayudas tienen como objetivo apoyar a las asociaciones sin ánimo de lucro que desarrollan actividades de participación ciudadana, así como contribuir a su funcionamiento y mantenimiento durante el periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2025 y el 31 de octubre de 2026.
La convocatoria contempla cinco líneas de ayuda dirigidas a asociaciones de vecinos, asociaciones de inmigrantes, asociaciones de carácter regional y casas regionales, asociaciones de voluntarios sin ánimo de lucro y otras asociaciones sin ánimo de lucro no incluidas en las categorías anteriores.
Los importes máximos por entidad ascienden a 6.500 euros para las asociaciones de vecinos, 4.500 euros para las asociaciones de inmigrantes, 6.000 euros para las asociaciones de carácter regional y casas regionales, 5.000 euros para las asociaciones de voluntarios y 1.500 euros para el resto de asociaciones sin ánimo de lucro.
El plazo de presentación de solicitudes comenzó el lunes 29 de junio y finalizará el viernes 17 de julio. Según explica el Consell de Ibiza, con esta convocatoria pretende seguir reforzando el tejido asociativo de la isla y apoyar a las entidades que contribuyen a dinamizar la vida social, cultural y comunitaria de Ibiza.
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