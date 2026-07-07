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Ibiza reparte 100.000 euros en ayudas para asociaciones: quién puede solicitarlas y cuánto dinero se puede recibir

El Consell financia actividades y gastos de funcionamiento de entidades sin ánimo de lucro

Las solicitudes estarán abiertas hasta el 17 de julio

Ayudas para asociaciones en Ibiza.

Ayudas para asociaciones en Ibiza. / Consell de Ibiza

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Redacción Digital

Ibiza

El Consell de Ibiza ha abierto la convocatoria de ayudas económicas para fomentar el asociacionismo y el voluntariado como instrumentos de participación ciudadana en la vida social y cultural de la isla. Las solicitudes pueden presentarse hasta el 17 de julio y la convocatoria está dotada con un máximo de 100.000 euros.

Estas ayudas tienen como objetivo apoyar a las asociaciones sin ánimo de lucro que desarrollan actividades de participación ciudadana, así como contribuir a su funcionamiento y mantenimiento durante el periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2025 y el 31 de octubre de 2026.

La convocatoria contempla cinco líneas de ayuda dirigidas a asociaciones de vecinos, asociaciones de inmigrantes, asociaciones de carácter regional y casas regionales, asociaciones de voluntarios sin ánimo de lucro y otras asociaciones sin ánimo de lucro no incluidas en las categorías anteriores.

Los importes máximos por entidad ascienden a 6.500 euros para las asociaciones de vecinos, 4.500 euros para las asociaciones de inmigrantes, 6.000 euros para las asociaciones de carácter regional y casas regionales, 5.000 euros para las asociaciones de voluntarios y 1.500 euros para el resto de asociaciones sin ánimo de lucro.

Noticias relacionadas y más

El plazo de presentación de solicitudes comenzó el lunes 29 de junio y finalizará el viernes 17 de julio. Según explica el Consell de Ibiza, con esta convocatoria pretende seguir reforzando el tejido asociativo de la isla y apoyar a las entidades que contribuyen a dinamizar la vida social, cultural y comunitaria de Ibiza.

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