Ibiza contará con dos nuevos jueces en la mayor ampliación judicial de Balears

Ibiza contará con dos nuevas plazas judiciales dentro de la ampliación aprobada este martes por el Consejo de Ministros, según ha informado la Delegación del Gobierno. La medida forma parte de la creación de 13 nuevas plazas de jueces y cinco de fiscales en Balears, una ampliación que el Ejecutivo califica de “cifra histórica”. El Gobierno central ha aprobado la mayor ampliación de la plantilla judicial y fiscal en un solo año, con 700 nuevas plazas de jueces y fiscales en toda España. En el caso de Balears, la plantilla judicial crecerá un 8,7% y la fiscal un 6,8%.

De las 13 nuevas plazas judiciales previstas en las islas, 12 se destinarán a tribunales de instancia de Ibiza, Inca, Manacor y Palma, mientras que una corresponderá al Tribunal Superior de Justicia. Según la Delegación del Gobierno, dos de esas plazas serán para Ibiza.

El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes destaca que se trata de la mayor creación de plazas judiciales en un solo año en la historia de Balears. De hecho, subraya que, con este incremento, se crearán en un solo ejercicio casi tantas plazas judiciales como en toda la última década, periodo en el que se habilitaron 14 en total. El ministro Félix Bolaños ha calificado esta ampliación como un “hito histórico” tras la reunión del Consejo de Ministros. Según el Ministerio, “nunca un Gobierno había aprobado una ampliación de la plantilla de jueces y fiscales como esta”, ni se habían impulsado tantas reformas para mejorar el Servicio Público de Justicia ni destinado tantos recursos a su modernización.

El Ministerio recuerda que esta ampliación es posible gracias a la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que elimina los antiguos juzgados formados por un único juez y su equipo de funcionarios y los sustituye por tribunales de instancia. Estos nuevos órganos agrupan a varios jueces y cuentan con una única Oficina Judicial de apoyo técnico.

En cuanto a la Fiscalía, la creación de cinco nuevas plazas en Balears supondrá una ampliación del 6,8% de la plantilla del Ministerio Fiscal en la comunidad. En toda España, las 200 nuevas plazas se distribuirán entre comunidades autónomas y órganos centrales. El Ministerio señala que la distribución de las nuevas plazas de jueces y fiscales se ha realizado atendiendo a criterios objetivos, como carga de trabajo, litigiosidad y población, y teniendo en cuenta las necesidades trasladadas por el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía, las comunidades autónomas con competencias transferidas y los tribunales superiores de justicia.