Una fiesta fuera de horario en un local de Ibiza sale muy cara: detenida la responsable tras hallar ketamina, cocaína y MDMA

La Policía Local de Ibiza detuvo este lunes por la mañana a la responsable de un establecimiento de ocio de la ciudad como presunta autora de un delito contra la salud pública, tras intervenir diversas sustancias estupefacientes en el interior del local. La actuación se produjo en un establecimiento que permanecía abierto fuera del horario permitido. Según ha informado el Ayuntamiento de Ibiza, los agentes comprobaron que en el interior se estaba celebrando una fiesta con casi una treintena de personas.

Ante el elevado número de asistentes, fue necesario reforzar el dispositivo policial para garantizar la seguridad durante la intervención. Los agentes identificaron y registraron a las personas que se encontraban en el interior del establecimiento antes de proceder a su desalojo. Durante esta primera intervención, la Policía Local levantó cuatro actas por infracciones a la Ley Orgánica 4/2015, tras intervenir sustancias estupefacientes a varios asistentes.

Parte de la droga incautada en el local. / PLE

Una vez desalojado el local, los agentes realizaron una inspección del establecimiento. En la zona de la barra y en otras dependencias localizaron diversas cantidades de sustancias estupefacientes presuntamente destinadas a su distribución.

Drogas en la barra

Entre las sustancias intervenidas había ketamina, cocaína, marihuana, MDMA y 2CB, conocida como cocaína rosa. Los agentes también localizaron otros efectos relacionados con la preparación y el consumo de estas sustancias.

Como resultado de la actuación, la responsable del establecimiento fue detenida como presunta autora de un delito contra la salud pública. Tanto la detenida como las sustancias intervenidas fueron puestas a disposición de la Policía Nacional, que se ha hecho cargo de las diligencias y de la investigación.

Además, durante la inspección se detectaron varias infracciones administrativas relacionadas con la actividad y las condiciones de seguridad del establecimiento. En total, se tramitaron siete propuestas de sanción. Entre las irregularidades detectadas figuran incumplimientos en materia de horario de cierre, medidas de seguridad, documentación obligatoria, protección contra incendios, información al consumidor y prohibición de fumar en el interior del local.

El Ayuntamiento de Ibiza recuerda que mantiene de forma permanente dispositivos de inspección y control en establecimientos de pública concurrencia con el objetivo de “garantizar la seguridad ciudadana, velar por el cumplimiento de la normativa vigente y prevenir actividades relacionadas con el tráfico y consumo de sustancias estupefacientes”.