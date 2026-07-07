Sucesos
Un dron de la Policía Local de Sant Joan ayuda a rescatar a una bañista herida en Ibiza
La víctima había caído sobre las rocas en Cap Blanc y fue trasladada por mar hasta cala Xarraca
El dron de la Policía Local de Sant Joan fue clave este sábado por la tarde en el rescate de una bañista que había sufrido una caída sobre las rocas en Cap Blanc, en Portinatx, según ha informado el cuerpo policial a través de una publicación en Instagram.
El aviso se recibió sobre las 17.30 horas, después de que la mujer sufriera una caída y presentara un fuerte golpe en la cabeza. En menos de quince minutos, los agentes llegaron al lugar para intervenir.
Antes de iniciar el rescate, uno de los efectivos desplegó el dron policial, que resultó fundamental para localizar a la víctima, evaluar el terreno y coordinar la actuación en una zona de difícil acceso.
En el vídeo publicado por el cuerpo policial, puede verse el momento en que los agentes llegan hasta el lugar donde se encuentra la mujer, que está acompañada por otras tres personas y visiblemente afectada por el golpe.
Finalmente, la bañista fue evacuada por mar hasta cala Xarraca junto al servicio municipal de socorrismo. Una vez allí, fue asistida por efectivos del 061.
La Policía Local de Sant Joan ha agradecido la labor de los socorristas municipales por su profesionalidad y por el "excelente trabajo en equipo" durante la intervención.
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