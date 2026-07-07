Discotecas Ibiza
"Ella dijo que sí": el dj Dimitri Vegas inmortaliza una pedida de mano en pleno espectáculo en Ushuaïa Ibiza
La escena muestra la ovación del público tras la respuesta afirmativa de la mujer ante la propuesta en medio del espectáculo
Dimitri Vegas ha compartido en su perfil de Instagram un vídeo que recoge una de las escenas más emotivas de su última actuación en Ushuaïa Ibiza. El dj publicó las imágenes de una pedida de mano que sorprendió a los asistentes en plena pista de baile.
En el vídeo, un hombre se arrodilla para pedir matrimonio a su pareja en medio de la sesión. Ella acepta emocionada y ambos celebran el momento con un abrazo y un beso, ovacionados por el resto de los asistentes que no dudan en levantar sus teléfonos para grabar una escena que acapara todas las miradas.
La respuesta afirmativa llega en uno de los momentos de mayor intensidad del espectáculo, cuando un despliegue de luces, llamaradas y efectos de pirotecnia, estalla al ritmo de la música electrónica y con la voz de Dimitri Vegas animando al público.
"She said YES" ("Ella dijo que sí"), detalla el dj en el vídeo y resume la escena que ha conquistado tanto a los asistentes a la fiesta como a sus seguidores en redes sociales.
- Encuentran en Ibiza el cadáver de un hombre cosido a puñaladas dentro de un coche volcado
- Un trabajador en estado crítico y otro herido leve por la explosión de un tanque de gas en Ibiza
- un joven recibe un navajazo al intentar impedir que le roben el reloj en Sant Antoni
- Sigue abierta la investigación sobre el hombre que apareció apuñalado dentro de su vehículo: la Guardia Civil de Ibiza busca las causas
- Juzgados de Ibiza: El edil de Turismo de Sant Antoni declara ante la jueza por alzamiento de bienes
- Horas de angustia para una madre en Ibiza: denuncia la desaparición de su hija y la Guardia Civil la localiza bajando de un ferry en Palma
- Pierde el control de su coche bebido y drogado y se estampa contra una sucursal bancaria de Ibiza
- Macrofiesta ilegal en Ibiza: drogas, problemas de tráfico y cientos de asistentes en una finca de Santa Gertrudis