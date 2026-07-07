"Ella dijo que sí": el dj Dimitri Vegas inmortaliza una pedida de mano en pleno espectáculo en Ushuaïa Ibiza

Dimitri Vegas ha compartido en su perfil de Instagram un vídeo que recoge una de las escenas más emotivas de su última actuación en Ushuaïa Ibiza. El dj publicó las imágenes de una pedida de mano que sorprendió a los asistentes en plena pista de baile.

En el vídeo, un hombre se arrodilla para pedir matrimonio a su pareja en medio de la sesión. Ella acepta emocionada y ambos celebran el momento con un abrazo y un beso, ovacionados por el resto de los asistentes que no dudan en levantar sus teléfonos para grabar una escena que acapara todas las miradas.

La respuesta afirmativa llega en uno de los momentos de mayor intensidad del espectáculo, cuando un despliegue de luces, llamaradas y efectos de pirotecnia, estalla al ritmo de la música electrónica y con la voz de Dimitri Vegas animando al público.

"She said YES" ("Ella dijo que sí"), detalla el dj en el vídeo y resume la escena que ha conquistado tanto a los asistentes a la fiesta como a sus seguidores en redes sociales.