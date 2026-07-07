El misterio del diccionario chino-latín que aterrizó en Ibiza hace 400 años

Que el Arxiu Històric d'Eivissa i Formentera contiene piezas inusuales es harto conocido, pero algunas destacan por encima de otras. Cualquiera se preguntaría: ¿Qué hace en Ibiza un diccionario chino-latín? ¿Cómo llegó hasta la isla? Estas son algunas de las preguntas que despierta esta pieza "muy inusual", como afirman tanto Fanny Tur, directora del archivo municipal, como Isidor Marí, la persona que cedió este objeto a la institución.

El 'Diccionari Zi-Hui (Xinès-llatí)', como explica la tarjeta del Arxiu Històric d'Eivissa que lo anuncia, data del siglo XVIII y le atribuyen su autoría a Basili de Glemora, del cual no trascienden más datos. La tarjeta también anuncia: "Se podría tratar de un documento único".

Este manuscrito se encontraba en el archivo personal del historiador Isidor Macabich [padrino de Isidor Marí] y le llegó a Marí, aproximadamente (dado que el filólogo no puede confirmar una fecha exacta), en 1973, cuando falleció Macabich.

Cómo se ve por dentro el diccionario chino-latín. / Marcelo Sastre

Posible historia de esta pieza

"Por lo que me había explicado Isidor Macabich, le había llegado de un pariente suyo que también era eclesiástico. Se ve que a esa persona le llegó en 1835, cuando se desamortizaron las propiedades de las órdenes religiosas", sostiene Marí: "Este diccionario manuscrito debía ser de cuando los dominicos hacían misiones por China". Esto último lo pudo determinar a raíz del contacto con la doctora en Historia y sinóloga Dolors Folch: "La profesora de la Universitat Pompeu Fabra [en Barcelona], ahora ya jubilada, me ayudó a decidir cuál podría ser el origen de este diccionario", explica Marí.

"Macabich lo había expuesto en una sala que tenía la caja de pensiones, cuando aún había las oficinas en el Paseo de Vara de Rey", explica el filólogo: "Tenían una sala de cultura al lado de la biblioteca pública y una sala de exposiciones de temas históricos y etnológicos. Había, también, unas vitrinas en las que exponían armas de los corsarios que luchaban en la isla: artilugios muy diversos. Dentro de una de estas vitrinas, pusieron también este diccionario".

"Cuando la caja decidió que ya no mantendría esta sala de exposiciones, Macabich volvió a recuperar la pieza. Tras su muerte, me cedió todos sus papeles y documentos, incluyendo el diccionario, que cedí al Arxiu Històric d'Eivissa i Formentera, porque pensé que tenía que estar expuesto al público y en buenas manos", asegura Marí. Con este propósito, también hizo una copia digital: "Pensé que debía ser accesible a cualquier persona que lo quisiera estudiar. Esta versión digital está disponible en la Universitat de Barcelona", cuenta Marí. El Arxiu no ha podido crear ese mismo contenido digitalizado por el momento.

Características del diccionario

"Seguramente sea el único ejemplar que haya en las islas", insiste Tur, que muestra el manuscrito con sumo cuidado. Las páginas se conservan enteras en su mayoría, aunque preocupa romperlas. "No me consta que falte ninguna página, de hecho está numerado con los números arábigos [los estándares que se usan en Occidente]", señala la directora del Archivo el uno (1) que se posa sobre la esquina superior derecha de la primera página tras abrir el libro. "Podría ser que faltara una página cero, o portada", pero insiste en que no tienen constancia de ello.

Dado que fue creado previo al proceso de simplificación de los caracteres chinos que llevó a cabo China en la segunda mitad del siglo XX, los caracteres [hanzi, en su romanización] están en su versión tradicional. Además, cabe recordar que el pinyin [el estándar de romanización para la lengua china] fue creado en la misma época que los caracteres simplificados, y aun así, el diccionario contiene su propia versión romanizada que ayuda a la pronunciación de los caracteres siníticos.

Algunos de los caracteres y sus traducciones al latín. / Marcelo Sastre

Este diccionario aún no ha sido investigado a fondo ni visitado por los historiadores en la isla, aun llevando en el archivo desde mediados-finales de los años 80, según Marí, unos 40 años. Por tanto, su contenido sigue siendo un misterio por descubrir de Ibiza.