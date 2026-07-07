Detenido en Ibiza con más de 220 gramos de cocaína pura

La Guardia Civil ha detenido en Sant Antoni a un hombre de 31 años como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, tras intervenir más de 220 gramos de cocaína de alta pureza durante un operativo de seguridad ciudadana.

Los hechos ocurrieron la tarde del 2 de julio, cuando una patrulla realizaba labores de prevención en una zona especialmente afectada por el tráfico y consumo de sustancias estupefacientes. Los agentes observaron cómo el acompañante de un vehículo descendía de forma precipitada al advertir la presencia policial, mientras el conductor abandonaba el lugar sin atender las indicaciones de los guardias civiles.

Durante la identificación, los agentes detectaron que el sospechoso mostraba una actitud nerviosa e intentaba ocultar un objeto bajo la ropa. Al solicitarle que vaciara uno de sus bolsillos, el hombre entregó un paquete envuelto con cinta aislante que contenía una sustancia pulverulenta blanca, cuya naturaleza identificó como cocaína.

Tras el traslado a dependencias oficiales, la Guardia Civil confirmó que el paquete contenía 224,12 gramos de cocaína. La prueba reactiva ofreció un resultado positivo y apuntó a una alta pureza de la sustancia. Además, los agentes intervinieron dos teléfonos móviles, un indicio que, junto al resto de las circunstancias, reforzó la hipótesis de que la droga tenía como destino su distribución.

Después de pasar a disposición judicial, el juez acordó el ingreso en prisión provisional del detenido. La Guardia Civil ha informado de que mantendrán un dispositivo permanente contra el tráfico de drogas en las zonas de mayor afluencia turística de Ibiza y refuerza su presencia durante la temporada estival con el objetivo de garantizar la seguridad ciudadana y combatir este tipo de delitos.