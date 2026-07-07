Antonio Resines y David Marqués, 'haciendo amigos' en Ibiza

Como tiene por costumbre y fiel a la promesa que lanzó hace unos meses, David Marqués estará este viernes en el Cine Regio, en Sant Antoni, para presentar su nueva película, ‘Haciendo amigos’, coincidiendo con su estreno oficial en salas. Le acompañará Antonio Resines, uno de sus actores fetiche y protagonista del filme junto a Quim Gutiérrez y Megan Montaner. “Es el tercer largometraje que hago con él. En ‘El club del paro’ no tenía un papel tan importante, pero en ‘Temporada baja’ sí era uno de los intérpretes principales y me hubiera gustado que estuviera en la presentación que hicimos en Sant Antoni, pero no pudo. Me prometió que a la próxima vendría y ha cumplido su palabra”, explica el cineasta.

La noche del lunes, Marqués estuvo muy pendiente del partido entre España y Portugal en el Mundial porque del resultado dependía el horario que iban a fijar para el evento de este 10 de julio. El propósito del realizador, del Regio y del Ayuntamiento de Sant Antoni, que colaboran en esta presentación, es que los espectadores puedan disfrutar a gusto de la comedia y tengan el margen suficiente para luego ir a ver el partido de cuartos de final contra Bélgica donde lo deseen.

El director de ‘Haciendo amigos’ cita al público a las 18.30 horas en el Cine Regio, donde habrá preparado, adelanta, photocall y alfombra roja. Después de la presentación y la proyección, la intención es hacer un coloquio. “Quien se quiera quedar que lo haga y quien no, que se vaya directo a ver el partido, pero Resines va ser el primero en salir corriendo porque él es muy futbolero”, comenta.

Reacciones en el preestreno

La premiere de la película dirigida por Marqués y producida, entre otros, por Santiago Segura, se celebró el pasado 4 de julio en los cines Proyecciones de Madrid. La respuesta del público, asegura su director, fue muy positiva. “Parece que ‘Haciendo amigos’ ha gustado mucho. La gente salió muy contenta y emocionada. Estuvimos más de una hora hablando con ellos tras el pase”, afirma.

Quim Gutiérrez y Antonio Resines, protagonistas de 'Haciendo amigos'. / Marina Caputo

Marta González de Vega, que también forma parte del reparto, es la guionista de esta historia que arranca con una pareja de ladrones, interpretados por Antonio Resines y Quim Gutiérrez, que acaba de atracar una joyería. “Cuando están huyendo, la monitora de un grupo de teatro integrado por personas con discapacidad, a la que da vida Megan Montaner, confunde a uno de ellos con un nuevo miembro al que están esperando para irse todos juntos en autobús a un retiro artístico de una semana. Aprovechando la confusión, los ladrones, se suben al autocar para huir, sin saber lo que les espera”.

Este es el resumen del argumento que ofreció en abril a Diario de Ibiza Marqués, que califica ‘Haciendo de amigos’ de “comedia cien por cien”, salpicada de momentos que llaman a la emoción. Aunque de primeras el público pueda establecer paralelismos con ‘Campeones’, Marqués ya dejó claro en la entrevista de hace unos meses que en realidad su intención ha sido separarse de este proyecto. Su último trabajo, aseguró, “habla más de las relaciones personales y realmente no se centra en la discapacidad y en la integración” como la película que coescribió con el director Javier Fesser.

David Marqués con parte del elenco de 'Haciendo amigos'. / Imagen cedida por David Marqués

Marqués anima al público pitiuso a asistir este 10 de julio al estreno de ‘Haciendo amigos’ en Sant Antoni, y le sugiere que sea puntual para que haya tiempo para todo. El cineasta portmanyí les garantiza que “pasarán un rato divertido”, que saldrán del cine “con una sonrisa y sintiéndose mejor” y con tiempo suficiente para disfrutar del España-Bélgica, que se disputará a las 21 horas. Los que no tengan la oportunidad de ir a la proyección de este viernes, tienen la opción de ver ‘Haciendo amigos’ los próximos días en el Cine Regio , que la tendrá en cartelera entre el sábado 11 de julio y el próximo jueves, día 16, en dos sesiones, a las 18 y a las 20.30 horas.