Un informe pericial revela la presencia de metales pesados en el 'parking' de es Pratet de Ibiza

Un informe pericial encargado por Francisco Vilás y aportado a una denuncia ambiental presentada en marzo de este año contra los administradores del aparcamiento de es Pratet, en Vila, ha acreditado una concentración anómala de metales pesados en el entorno. El informe, que hay que destacar que está encargado por la parte demandante, señala afección al suelo, al subsuelo y a la calidad de las aguas subterráneas en la zona situada junto al humedal protegido de ses Feixes de Vila.

El denunciante, Francisco Vilás, ha presentado ante la dirección general de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático del Govern balear una ampliación de la denuncia ambiental presentada frente a las empresas que gestionan el aparcamiento de es Pratet y, subsidiariamente, frente al Ayuntamiento de Ibiza. El informe, redactado y evaluado por una doctora en Tecnologías Industriales, analiza la situación del suelo, el subsuelo y las aguas subterráneas de la zona, considerada de alto valor ambiental.

En sus conclusiones, el informe pericial constata que el aparcamiento, que lleva en funcionamiento desde 2010, presenta signos relevantes de contaminación ambiental. Según el informe, la zona se encuentra afectada por vertidos de tierra, escombros y distintos tipos de residuos, así como por alteraciones físicas, químicas y biológicas del terreno.

Presencia de metales pesados

Los análisis, realizados mediante metodología ICP-MS, han identificado concentraciones relevantes de metales pesados, tales como plomo, con una concentración de 36,0 mg/kg, por encima del valor de referencia de 5 mg/kg, y advierte de que este material es un metal tóxico acumulativo que puede afectar al sistema nervioso, los riñones, el sistema cardiovascular y el sistema hematopoyético, con especial peligro para niños y mujeres embarazadas.

El informe recoge también valores elevados de otros metales, como cromo, cobre y zinc, así como presencia detectable de cadmio y una concentración moderada de níquel. Según el comunicado, la combinación de estos elementos "evidencia una situación de contaminación del suelo, del subsuelo y de las aguas subterráneas, con riesgo ecológico crónico y afectación progresiva a la zona húmeda protegida de ses Feixes".

Llamamiento a las instituciones

El aparcamiento de es Pratet ocupa aproximadamente 25.000 m² de asfalto y lleva funcionando desde 2010 junto al humedal de ses Feixes. Según el informe pericial, el paso del tiempo está "contribuyendo a la degradación ambiental del emplazamiento" y a una "afectación progresiva de la zona húmeda colindante".

El denunciante considera que esta situación “no puede ser ignorada” y sostiene que “Ibiza no puede permitirse mirar hacia otro lado ante la existencia de contaminación por metales pesados junto a un espacio natural protegido y cuando, además, puede existir un riesgo para las personas”. Por ello, Vilás solicita públicamente a las administraciones competentes que "actúen con urgencia" para determinar el alcance total de la contaminación y "adoptar las medidas de prevención, protección y restauración ambiental que correspondan".