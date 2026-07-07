El centro de acogida de mujeres Nazaret de Ibiza, lleno y sin ayudas económicas

Durante la presentación de la Memoria de Actividad de 2025, Cáritas Diocesana de Ibiza pone el foco en la situación del Centro de Acogida Nazaret, un albergue temporal para mujeres en situación de especial vulnerabilidad. El centro acoge a víctimas de violencia de género, embarazadas en los últimos meses y madres con niños pequeños que se han quedado sin vivienda. La entidad advierte de que Nazaret está actualmente con ocupación máxima y que no cuenta con una ayuda económica específica para su gestión.

El coordinador de Cáritas Diocesana Gustavo Gómez, destaca que Nazaret "cubre una necesidad que no tiene una respuesta equivalente en la isla". "Es un recurso que no existe en la isla", afirma. En esa línea, en el año 2025, el centro atendió a 42 personas, de las cuales 17 eran menores. A lo largo del año, el recurso registró "más de 6.000 pernoctaciones". Según Gómez, al centro llegan mujeres "golpeadas por la violencia de género", mujeres en los últimos meses de embarazo y madres que se han quedado en la calle con niños pequeños.

Cabe destacar que, el centro no solo ofrece alojamiento, sino también, proporciona acompañamiento social, protección y apoyo en necesidades básicas. Gómez asegura que estas mujeres llegan "muy tocadas" y que en Nazaret se las acoge, se las acompaña y se las cuida.

Sin ayuda para funcionar y pide apoyo de la administración

El director de Cáritas Diocesana, Joan Torres, confirma que la entidad no recibe actualmente financiación específica para sostener el funcionamiento de Nazaret. “No tenemos ayuda para funcionar en Nazaret”, señala. En este sentido, Torres explica que el centro está lleno y que Cáritas asume gastos que muchas usuarias no pueden cubrir. "Tenemos el centro de Nazaret en este momento a tope, lleno", afirma. Añade que hay una trabajadora social atendiendo a las personas alojadas y que muchas de ellas “no pueden costearse ni los alimentos ni la ropa y se lo costeamos nosotros”.

Por otro lado, Torres defiende que Cáritas presta un servicio necesario, pero recuerda que la acción social también es responsabilidad pública. "La mayoría de las cosas que hacemos tocarían a la administración", afirma. Y añade: "La acción social es una cosa que toca a la administración". Aun así, Cáritas mantiene abierto el centro y continúa acogiendo a mujeres y menores en situación de emergencia.

Por su parte, el obispo de Ibiza, Vicent Ribas, también se refiere al funcionamiento del centro y destaca la convivencia entre las personas acogidas. "En el Centro Nazaret estamos orgullosos", afirma.