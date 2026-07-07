Santa Eulària, Sant Antoni e Ibiza lideran el 'ranking' de los municipios costeros más caros de España

Santa Eulària, Sant Antoni e Ibiza encabezan el ranking de los municipios costeros más caros de España para comprar una vivienda, según el último análisis del Índice Inmobiliario Fotocasa sobre el precio de venta en zonas de litoral correspondiente a junio de 2026.

El estudio sitúa a Santa Eulària des Riu como el municipio costero más caro del país, con un precio medio de 8.491 euros por metro cuadrado. Le siguen Sant Antoni de Portmany, con 8.284 euros por metro cuadrado, e Ibiza, con 7.441 euros por metro cuadrado. El cuarto puesto también lo ocupa un municipio balear, Calvià, con 7.340 euros por metro cuadrado, lo que convierte a Baleares en la comunidad que concentra los cuatro municipios marítimos más caros de España.

Según Fotocasa, por una vivienda estándar de 80 metros cuadrados en Santa Eulària se está pidiendo una media de 679.302 euros. Hace cinco años, en junio de 2021, el precio medio de una vivienda de esas características era de 353.298 euros, lo que supone prácticamente duplicar el importe.

El informe destaca que, en los últimos cinco años, el precio de la vivienda en venta en las zonas litorales de España ha experimentado “un crecimiento sin precedentes”, llegando a duplicarse en algunos puntos del país. En ese contexto, la costa balear protagoniza la mayor presión residencial del litoral español, con precios en máximos históricos.

Sant Antoni, donde más ha aumentado el precio

Santa Eulària lidera el ranking nacional con un incremento acumulado del 92,3% respecto a junio de 2021, cuando el metro cuadrado se situaba en 4.416 euros. Sant Antoni registra una subida todavía mayor, del 138,4% en cinco años, hasta alcanzar los 8.284 euros por metro cuadrado. En Ibiza, el incremento acumulado es del 51,7%, con un precio medio actual de 7.441 euros por metro cuadrado.

“La vivienda en la costa balear ha dejado de ser un destino vacacional para convertirse en el mercado con mayor presión de precios de todo el país”, explica María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa. Matos subraya que “el archipiélago concentra de forma histórica los cuatro municipios marítimos más caros de España”. Según la portavoz de Fotocasa, esta situación es “el resultado de una combinación crítica de factores: una oferta de suelo estructuralmente muy escasa, un fortísimo atractivo para los inversores internacionales y una demanda creciente que busca tanto primera como segunda residencia”.

La directora de Estudios de Fotocasa advierte de que este desequilibrio tiene consecuencias directas sobre la población residente. “Este enorme desequilibrio dispara los precios hasta niveles prohibitivos, ampliando la brecha de accesibilidad y desplazando del mercado a la población local”, señala.

El análisis de Fotocasa apunta que el creciente interés por comprar una vivienda costera en España ha provocado que el 47% de las ciudades con costa o con acceso a playas analizadas supere ya el precio medio nacional, situado en junio de 2026 en 3.133 euros por metro cuadrado.

Los 15 municipios costeros más caros de España

En el conjunto del país, los 15 municipios costeros con el precio medio más alto son Santa Eulària des Riu, con 8.491 euros por metro cuadrado; Sant Antoni de Portmany, con 8.284; Ibiza, con 7.441; Calvià, con 7.340; Donostia-San Sebastián, con 7.158; Sitges, con 6.528; Marbella, con 5.767; Barcelona capital, con 5.368; Palma, con 5.275; Estepona, con 5.199; Fuengirola, con 5.098; Tarifa, con 5.094; Adeje, con 4.944; Calpe, con 4.877, y Getxo, con 4.869 euros por metro cuadrado.

La presión sobre el mercado balear no se limita a Ibiza. Palma alcanza los 5.275 euros por metro cuadrado, mientras que Capdepera se sitúa en 4.825 euros tras experimentar un incremento interanual del 42,9% en el último año. En Menorca, Ciutadella alcanza los 4.462 euros por metro cuadrado, con un crecimiento acumulado del 119,7% en los últimos cinco años.

En el caso de otros municipios baleares incluidos en el informe, Alcúdia registra un precio medio de 4.535 euros por metro cuadrado, Llucmajor alcanza los 4.267 euros, Son Servera se sitúa en 3.929 euros y Manacor llega a los 3.284 euros por metro cuadrado. En todos ellos, los incrementos acumulados en cinco años son muy significativos: Alcúdia sube un 97,4%, Llucmajor un 77,8%, Son Servera un 93,1% y Manacor un 105,4%.

El informe también constata que la oferta disponible de vivienda en municipios costeros se ha reducido un 31% en los últimos cinco años, al pasar de 254 municipios analizados en junio de 2021 a 176 en junio de 2026. A pesar de ello, todavía existen localidades donde el precio se mantiene muy por debajo de los máximos del litoral balear.

Entre los municipios costeros más económicos de España se encuentran Lepe, con 1.133 euros por metro cuadrado; La Unión, con 1.208; Amposta, con 1.251; Vícar, con 1.263; Deltebre, con 1.310; Almazora, con 1.356; Nules, con 1.368; Adra, con 1.446; Burriana, con 1.455; El Ejido, con 1.456; Tavernes de la Valldigna, con 1.514; Algeciras, con 1.560; Ferrol, con 1.632; Barreiros, con 1.635, e Isla Cristina, con 1.652 euros por metro cuadrado. Lepe es, según el análisis de Fotocasa, el municipio costero más económico para comprar vivienda en junio de 2026. Por una vivienda de 80 metros cuadrados se está pidiendo una media de 90.665 euros, frente a los 108.892 euros de junio de 2021, lo que supone una caída del 16,7% en cinco años.