Cáritas: "La pobreza y la exclusión en Ibiza son estructurales"

Cáritas Diocesana de Ibiza y Formentera advierte que la pobreza en la isla no es una situación puntual, sino una realidad sostenida en el tiempo. La entidad ha presentado en el Obispado de Ibiza su Memoria de Actividad de 2025, un balance que refleja un aumento de las personas atendidas y una presión social marcada por el coste de la vivienda, la precariedad laboral y el encarecimiento de la vida.

El coordinador de Cáritas Diocesana, Gustavo Gómez, resume el balance con una frase clara: "La pobreza y la exclusión en Ibiza es estructural". Según explica, los datos de 2025 muestran una continuidad respecto a años anteriores, pero esa continuidad no es positiva. "Los números del año pasado son números de continuidad, y eso significa que son malos números", afirma.

Durante 2025, Cáritas atendió a 2.858 personas en acción social, un 5,2% más que en 2024. En el conjunto de sus programas, la entidad se acerca a los 6.000 beneficiarios atendidos. Gómez insiste en que estas cifras no pueden leerse solo como estadísticas. "Son números que al fin y al cabo tienen detrás personas, tienen historias de vida y tienen muchos sacrificios y muchas penurias", señala.

Uno de los datos que más preocupa a la entidad es que el 42% de las personas atendidas en 2025 acudió a Cáritas por primera vez. Al mismo tiempo, un 18% de los usuarios ya había pasado por la organización antes de 2020. Gómez, explica que muchas personas necesitan años de acompañamiento para recuperar estabilidad. "No se trata únicamente de una ayuda puntual, sino de procesos largos, marcados por problemas de vivienda, empleo, alimentación, soledad o salud mental", resume.

La entidad también atendió en 2025 a personas de 77 nacionalidades diferentes. "Por segunda vez consecutiva, la nacionalidad que más hemos atendido han sido españoles, un 21%", indica Gomez y este dato, añade, sirve para "desmontar prejuicios" con "datos fehacientes”.

Más de 30.000 personas en exclusión social en Ibiza

Cáritas vincula su memoria anual con el diagnóstico del informe Foessa (Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada), que sitúa al 20,4% de la población de Ibiza en situación de exclusión social. Según expone Gómez, no se trata de una realidad marginal, sino de más de "30.000 personas que viven con dificultades en la isla"

La entidad también observa que muchas personas que llegan a Ibiza siguen viniendo pese a las condiciones de precariedad. Sobre los desalojos, Gómez explica que "solo una parte mínima abandona la isla". Muchas de estas personas, añade, mantienen trabajos precarios y envían parte de sus ingresos a familias que dependen de ellos en otros países. Según explica Gomez, incluso en situaciones muy difíciles, Ibiza ofrece en temporada posibilidades de ingreso que no siempre existen en los lugares de origen.

La vivienda, el problema más preocupante

"El tema de la vivienda es el tema más preocupante que tenemos” advierte el director de Cáritas Diocesana, Joan Torres. La entidad defiende la necesidad de impulsar vivienda pública en régimen de alquiler asequible, ya que la compra queda fuera del alcance de una parte importante de la población.

"Desde Cáritas apostamos por vivienda pública en alquiler asequible", señala Torres. A su juicio, las soluciones basadas en la compra no responden a la realidad de quienes atiende la entidad. "La compra queda muy fuera de las posibilidades de una gran parte de la población", añade y advierte de que "vivienda a precio limitado pueden seguir siendo inaccesible para muchas familias".

La memoria también pone el foco en el empleo. Cáritas acompañó en 2025 a casi 500 personas en procesos laborales. Gómez subraya que, aunque Ibiza registra actividad económica y empleo, "muchas familias siguen en situación precaria". La entidad advierte de que trabajar no siempre garantiza una inclusión real, especialmente cuando los salarios no permiten afrontar el coste de la vivienda y de los productos básicos.

Por otro lado, se hace mención a Retexol, la empresa de inserción de Cáritas vinculada a la recogida de ropa. El proyecto de inserción recogió en 2025 377.000 kilos de ropa, un 20% más que el año anterior. La entidad dispone de cerca de 150 contenedores rojos. En la tienda Moda Re de la calle Aragón se venden 9.000 prendas, por un valor aproximado de 70.000 euros, que se reinvierten en el programa. Además, la tienda social entrega casi 5.000 prendas gratuitas a personas atendidas por Cáritas, con un valor estimado de 32.000 euros.

Alimentos, infancia y personas sin hogar

En la misma línea de proyectos, aparece el reparto de alimentos, el cuál sigue siendo una de las áreas básicas de Cáritas. En 2025, la entidad entregó 83.000 kilos de alimentos, con un valor cercano a los 600.000 euros, y repartió 1.700 tarjetas de supermercado por 63.000 euros. Gómez señala que la cantidad distribuida es similar a la de otros años, pero el coste aumenta por el encarecimiento de la vida: "Prácticamente repartiendo lo mismo hemos tenido que gastar más".

La memoria también recoge la atención a 200 personas sin hogar y más de 30.000 menús servidos. En infancia y juventud, Cáritas destaca el trabajo de Betania, donde atendió a casi 500 personas, entre menores en refuerzo escolar y ocio responsable, y adultos en formación de castellano, catalán e inglés. La entidad recuerda que el informe Foessa sitúa en un 28% el porcentaje de niños y niñas en riesgo de exclusión en Ibiza.

"La dignidad no se pierde"

El obispo de Ibiza, Vicent Ribas, defiende el papel de Cáritas como acción social de la Iglesia. "Cáritas es la caridad de la comunidad cristiana de Ibiza y Formentera", afirma y agrega: "Cada céntimo se sabe a dónde va".

"Nosotros no miramos ni caras, ni miramos creyentes”, señala Ribas. Para el obispo, la ayuda no es solo material, sino también acompañamiento y escucha: "La dignidad nunca se pierde". Por último, en vivienda, reclama más soluciones y apela a quienes tienen inmuebles cerrados. "Todos tenemos derecho a una vivienda digna. Todos", afirma.