Sucesos
El autoapuñalamiento, principal hipótesis del fallecimiento del hombre hallado muerto en su coche tras un accidente en Santa Eulària
Tras la autopsia, la hipótesis que ha cobrado más fuerza es la del "intento autolítico", según la Guardia Civil
Los médicos forenses han finalizado la autopsia del hombre que apareció cosido a puñaladas en su coche el pasado domingo, según han confirmado la mañana de este martes desde la Oficina Periférica de Comunicación (OPC) de la Guardia Civil. Se trata de un español de 38 años que apareció sin vida dentro de su propio vehículo, que estaba volcado en la carretera de Santa Eulària, a la altura de Ca na Negreta. En un primero momento, los servicios de emergencias acudieron para lo que pensaban que se trataba de un accidente convencional, pero lo que se encontraron al llegar, sobre las tres de la madrugada, les sorprendió: la víctima, el conductor, presentaba varias puñaladas en el cuerpo.
Principal hipótesis: intento autolítico
Según la Guardia Civil, la investigación continúa en curso, pero, por el momento, la principal hipótesis que se maneja apunta a que las puñaladas se las habría infligido a sí mismo antes de fallecer. Una herida en el abdomen produjo la evisceración del individuo, es decir, que presentaba parte del intestino fuera del cuerpo. Los agentes hallaron el arma blanca en el interior del vehículo durante las pesquisas. De momento no se han facilitado más datos ni información sobre si el hombre quería realmente quitarse la vida o era víctima de alguna enfermedad que derivó en estas autolesiones que derivaron en su muerte.
El servicio de emergencias constató que el vehículo, que circulaba a baja velocidad, se subió a uno de los quitamiedos de hormigón que hay en la vía y terminó volcado sobre uno de sus laterales. Cuando llegaron al auxilio de la víctima, esta ya había fallecido.
Investigación en curso
Aunque por el momento se desconoce la causa exacta de la muerte, indican desde la Guardia Civil, los agentes no están investigando el caso como si se tratara de un accidente. A día de hoy, tras la autopsia, la hipótesis que ha cobrado más fuerza es la del intento autolítico, es decir, que el hombre se habría causado las heridas de arma blanca a sí mismo antes de fallecer.
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