Atención conductores de Ibiza: esta es la calle que permanecerá cerrada por obras a partir de este jueves

El Ayuntamiento de Ibiza retomará este jueves el Plan de Reasfaltados con el inicio de las obras en la calle Atzaró, en el tramo comprendido entre la avenida de Sant Josep y la calle Es Canar. La actuación incluye la renovación completa del firme y el repintado de la señalización horizontal.

Una vez concluyan las obras, el Consistorio modificará el sentido de la circulación de la calle Atzaró, que pasará a funcionar como vía de salida del barrio para facilitar el acceso a la avenida de Sant Josep y reforzar la seguridad vial. Como consecuencia, la calle Ca n'Escandell asumirá la función de acceso al barrio. Además, el Ayuntamiento habilitará un nuevo paso de peatones para incrementar la seguridad de los viandantes.

El alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, ha señalado que el equipo de gobierno mantiene su compromiso con la mejora de la ciudad a través de actuaciones que repercutan en la calidad de vida de los vecinos. "La renovación del asfalto representa una inversión directa en seguridad, accesibilidad y calidad del espacio público, y seguimos avanzando para cumplir los objetivos fijados al inicio del mandato", ha afirmado.

Por su parte, la tercera teniente de alcalde y concejala de Obras y Vías Públicas, Blanca Hernández, ha explicado que los trabajos avanzarán con la mayor rapidez posible para reducir las molestias a residentes y usuarios de la vía. La actuación contempla la renovación integral del pavimento y la señalización horizontal.

Durante los últimos meses, el Ayuntamiento ha completado el reasfaltado de la avenida de Ignasi Wallis y de las calles Juan de Austria, Vicente Serra y Orvay, Menorca y Cabrera. Estas intervenciones han mejorado la seguridad vial, la movilidad y el estado del firme.

El Plan de Reasfaltados forma parte de la estrategia municipal de mantenimiento y mejora de la vía pública, que el Ayuntamiento desarrolla desde 2023 en todos los barrios del municipio. Con esta nueva fase, el Consistorio habrá actuado en más de 60 calles de la ciudad, con una inversión acumulada superior a 4,5 millones de euros. El Ayuntamiento destaca que se trata del mayor programa de reasfaltado y conservación viaria ejecutado hasta la fecha en Ibiza.

Actuaciones previstas para 2026

El programa de este año cuenta con un presupuesto de 327.847 euros e incluye actuaciones en la avenida Ignacio Wallis y en las calles Juan de Austria, Vicente Serra y Orvay, Menorca, Cabrera, Atzaró, Morna, Jondal, Ca n'Escandell y Riu Miño.