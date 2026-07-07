"Este año ha sido una bomba": balance de la edición XXXIII del 'Festín' en Ibiza
Según el organizador, 'Guisante', ha sido un año "muy potente" para el festival, con gran variedad de artistas y un público "muy fiel"
"Tanto el público como las compañías que han venido, ha sido todo de un nivel altísimo", afirma Silverio Marín Guisante sobre la edición número 33 del festival de teatro infantil 'Festín', que se encarga cada año de organizar y que se celebró los dos últimos fines de semana en el Auditori Caló de s'Oli y el colegio Sant Jordi
"Ha venido mucha gente, ha estado todos los días lleno. Ha sido un exitazo", asegura Guisante: "Desde hace ya unos años el 'Festín' tiene su renombre y hay gente fija, tanto de público como de artistas".
Sobre los artistas que han asistido a esta edición, comenta: "Conocen ya el 'Festín' y tienen ganas de venir. Había algunos grupos que hacía tiempo que querían venir y no podían. Por fin lo han podido hacer y han salido muy contentos, algunos ya con ganas de presentarme sus nuevos espectáculos para los próximos años".
"El público siempre me hacía comentarios buenos al finalizar la jornada, y la verdad es que han venido compañías muy chulas". Recalca que todos los grupos y artistas que han participado en esta edición han merecido la pena: desde obras hechas por niños, como las de Musicaldansa o el Taller de Teatre Sescelles, hasta los grupos más reconocidos y habituales del 'Festín', como David i Monma o el Circ Aerial dirigido por Silvina Caballero, a quien Guisante ha querido agradecer "mucho", pasando por propuestas novedosas como el espectáculo de fuego 'Flama Viva': "ha sido todo muy espectacular", nunca mejor dicho.
"Estoy muy contento de cómo ha salido", dice Guisante, que aunque no haya terminado de desmontar la carpa, tiene la vista puesta en el año que viene: "Ya estoy en contacto con grupos para la próxima edición. El 'Festín', aunque sean solo dos fines de semana, tiene detrás mucho trabajo. Hay que empezar pronto para coger los grupos a los que les pueda interesar venir, porque si no se vuelve difícil cuadrar las fechas".
Sin embargo, por mucho esfuerzo que sea, a Guisante no le importa. "Es gratificante. Siempre, cuando acabo uno, ya tengo ganas de empezar con el siguiente, aunque sean solo detallitos y primeros contactos. Tengo muchas esperanzas para el año que viene".
Además, da las gracias a todos los que hacen posible que el 'Festín' se siga celebrando todos los años: "Quiero agradecer especialmente al Ayuntamiento de Sant Josep, que es el que cubre todos los gastos de la organización y los grupos y permite que esto siga siendo gratuito cada año. Y sobre todo, agradecer al público fiel que nos acompaña cada año".
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