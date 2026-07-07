"Los animales no son residuos": animalistas vuelven a exigir un crematorio público en Ibiza

Pacma reclama la creación de un crematorio público para animales en Ibiza tras las últimas denuncias por presuntas irregularidades en el servicio de cremación de animales en la isla, una infraestructura que, según el Partido Animalista, activistas de Ibiza llevan años solicitando para garantizar la trazabilidad de los servicios, ofrecer cremaciones individuales con todas las garantías y evitar el traslado de los cuerpos fuera de la isla.

El Partido Animalista señala que la ausencia de un crematorio para animales en Ibiza provoca que actualmente los cuerpos de los animales permanezcan congelados hasta ser trasladados fuera de la isla para su incineración, con el riesgo de que pueda perderse la trazabilidad.

El coordinador insular de la formación política, Olivier Hassler, afirma que los animales "no son residuos" y que, para muchas familias, son un miembro más del hogar. "Consideramos que el tratamiento que reciben tras su fallecimiento también debe responder a criterios de dignidad, por lo que no nos parece ético que se cobre a los propietarios por una incineración y cenizas individuales si van a recibir restos de varias decenas de animales sin tener siquiera conocimiento de ello", apunta Hassler a raíz de la última polémica en la que un vecino habría descubierto que las cenizas de su animal, en realidad, no lo eran.

"Un servicio acorde a una sociedad que reconoce a los animales como seres sintientes"

Pacma remarca que activistas animalistas de Ibiza llevan años reclamando la creación de un crematorio público para animales en la isla que garantice la trazabilidad de los servicios y ofrezca cremaciones individuales con todas las garantías, evitando el traslado de los cuerpos fuera de la isla y manteniendo su trazabilidad.

"No podemos seguir normalizando que una isla como Ibiza carezca de una infraestructura básica para garantizar un servicio que, con el paso de los años, se va haciendo más y más necesario", señala Hassler. Para el coordinador insular de Pacma, las administraciones "tienen la responsabilidad de ofrecer un servicio acorde a una sociedad que reconoce a los animales como seres sintientes y parte de muchas familias".

Por ello, el Partido Animalista insta al Consell de Ibiza y a los ayuntamientos de la isla a impulsar de forma urgente este proyecto, respondiendo a una demanda histórica que, según sostiene la formación, atiende no solo a una necesidad, sino a un compromiso ético con los animales y las familias que conviven con ellos.