"Aena intenta tomarle el pelo a la ciudadanía": la reforma del aeropuerto de Ibiza prepara la infraestructura para 10 millones de pasajeros, denuncia Esquerra Unida-Podem

Esquerra Unida-Podem ha criticado el proyecto de reforma de la terminal del aeropuerto de Ibiza y ha acusado a Aena de seguir adelante con una planificación que, según la coalición, permitirá preparar la infraestructura para asumir hasta 10 millones de pasajeros anuales.

La formación considera que las declaraciones de Aena sobre la reforma de la terminal evidencian que la empresa pública “continúa sin respetar” el posicionamiento de las instituciones y de buena parte de la sociedad ibicenca sobre el futuro del aeropuerto.

“Lo que no entiende Aena es que Ibiza no quiere un aeropuerto de 10 millones de pasajeros. Eso significa preparar la terminal para que pueda asumir aproximadamente un millón más de pasajeros de los que recibe actualmente la isla, cuando los cerca de 9 millones anuales ya representan una situación de saturación que la sociedad ibicenca ha denunciado reiteradamente”, ha afirmado el conseller de Esquerra Unida-Podem en el Consell de Ibiza, Òscar Rodríguez.

La coalición sostiene que justificar la reforma de la terminal en que el DORA II ya preveía una capacidad teórica de 10 millones de pasajeros supone “ignorar deliberadamente” el mandato de las instituciones ibicencas. Según recuerda, los ayuntamientos de Ibiza, los consells insulares y el Parlament de les Illes Balears han reclamado la revisión de esta planificación, junto con la del Plan Director del Aeropuerto de Ibiza, antes de la aprobación definitiva del DORA III.

Esquerra Unida-Podem subraya además que la Comisión Mixta de Insularidad de las Cortes Generales ha reclamado que no se incremente la capacidad aeroportuaria. Por ello, considera que “Aena no puede utilizar como justificación un modelo aeroportuario que las instituciones han pedido expresamente modificar”.

"Permitirá ampliar el aeropuerto para aumentar su capacidad por encima de los 9 millones de pasajeros

La formación rechaza que la reforma de la terminal sea una simple actuación para adaptar las instalaciones a la normativa europea o mejorar el funcionamiento del aeropuerto, como defiende Aena. Según Esquerra Unida-Podem, la propia documentación oficial de las licitaciones señala que el proyecto “permitirá ampliar las infraestructuras del aeropuerto para aumentar sustancialmente su capacidad por encima de los 9 millones de pasajeros anuales que registra actualmente”.

Para la coalición, esto demuestra que no se trata de una actuación “neutra”, sino de una reforma concebida para hacer plenamente operativo un aeropuerto dimensionado para 10 millones de pasajeros anuales.

“Que Aena no intente tomar el pelo a la ciudadanía. Su propia documentación deja claro que esta reforma permitirá aumentar la capacidad de la infraestructura. Lo que están haciendo es normalizar un aeropuerto preparado para asumir aproximadamente un millón más de pasajeros de los que hoy llegan a Ibiza. Y este es un modelo que la sociedad ibicenca ya ha dicho suficientes veces que no quiere”, ha señalado Rodríguez.

El conseller ha insistido en que el problema de fondo es la desconexión entre la planificación aeroportuaria y la realidad territorial de Ibiza. “El problema es que Aena es un ente completamente ajeno a la realidad de la isla donde opera. Ve que el aeropuerto todavía tiene margen para asumir más pasajeros si se adapta la terminal e impulsa esta reforma para hacerlo posible. Pero en ningún momento se plantea si este crecimiento es razonable para un territorio que ya sufre una situación de saturación. Esta es la diferencia entre la manera de planificar de Aena y lo que reclama la sociedad ibicenca”, ha añadido.

Rodríguez ha concluido que la posición de la coalición es clara ante el futuro de la infraestructura aeroportuaria: “Aena dice que la capacidad es y será de 10 millones de pasajeros. Precisamente eso es lo que no queremos”.