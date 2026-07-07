Accidente de tráfico en Ibiza: evitan el vuelco de un camión de 40 toneladas en la empinada carretera de es Jondal

Un camión de cuatro ejes, con un peso aproximado de 40 toneladas, sufrió un incidente este martes por la mañana, hacia las 9 horas, en la empinada cuesta de la carretera de es Jondal, en el municipio de Sant Josep. Según fuentes de la intervención, el vehículo perdió tracción durante el ascenso y comenzó a desplazarse marcha atrás hasta salirse por el margen izquierdo del arcén, donde quedó en posición de riesgo.

Remolcado del camión. / DI

El camión permaneció varias horas inmovilizado hasta que Grúas Ibiza inició las labores de remolcado. La empresa movilizó una grúa pluma de gran tonelaje y un 'wincher' de 60 toneladas. Hacia las 17.30 horas, los operarios consiguieron estabilizar el vehículo y trasladarlo a una zona segura.

El camión remolcado por Grúas Ibiza. / DI

En el dispositivo también participaron la Policía Local de Sant Josep y la Guardia Civil de Tráfico, que regularon la circulación y garantizaron la seguridad durante toda la intervención. El incidente no provocó daños personales. La rápida actuación del operativo evitó el vuelco del camión en uno de los tramos con mayor pendiente de las carreteras del municipio.