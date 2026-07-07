Sucesos
Accidente en Ibiza: una embarazada, herida tras un choque en el que volcó un camión de basura en Sant Antoni
Otras tres personas resultaron afectadas, una de ellas de gravedad
Un choque entre tres vehículos, en el que se han visto implicados un camión de la basura y un taxi, ha dejado cuatro afectados este martes a las 05.11 horas en Ibiza, delante del supermercado Hiper Centro ubicado en la calle de la Soledad en Sant Antoni.
La colisión por alcance se ha producido a alta velocidad y el camión ha dado una vuelta de campana, según la información facilitada por el SAMU061, órgano de asistencia sanitaria relativa a urgencias y emergencias extrahospitalarias en Balears.
Entre los afectados hay un hombre de 44 años que ha sufrido un politraumatismo grave y ha sido trasladado al Hospital Can Misses. También ha sido derivada a Can Misses una embarazada de 35 años. Otro herido leve, de 57 años, ha sido trasladado a la Policlínica Nuestra Señora del Rosario.
Para atender el siniestro, el SAMU061 ha activado dos ambulancias de Soporte Vital Avanzado y una unidad de Soporte Vital Básico.
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