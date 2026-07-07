"La E-10 resume tres años de anuncios sin obras de Triguero", denuncia el PSOE de Ibiza

El PSOE de Ibiza considera que la reforma del primer cinturón de ronda de la ciudad, la E-10, se ha convertido en el principal ejemplo de las "promesas incumplidas" del alcalde de Eivissa, Rafael Triguero, al entender que, tras tres años de mandato, el principal anuncio del equipo de gobierno es la licitación de la redacción de un nuevo proyecto que ni siquiera comenzará a ejecutarse durante esta legislatura.

La secretaria general de la Agrupación Socialista de Eivissa, Elena López Bonet, asegura que «Triguero ha convertido la E-10 en el mejor ejemplo de su manera de gobernar: anunciar una y otra vez el mismo proyecto sin que la ciudadanía vea ninguna transformación real».

Los socialistas sostienen que la remodelación de la E-10 ha estado presente en el discurso del Partido Popular desde el inicio del mandato. Recuerdan que en 2023 el equipo de gobierno presentó esta actuación como una de sus grandes apuestas para transformar la ciudad y que el proyecto volvió a anunciarse en 2024 y 2025. A su juicio, el hecho de que en 2026 el anuncio sea únicamente la licitación de la redacción del proyecto demuestra la falta de ejecución.

Desde el PSOE insisten en que la transformación de la E-10 es una actuación "positiva y necesaria" para la ciudad, pero consideran que el problema ha sido el uso político que, a su juicio, ha hecho el equipo de gobierno de esta iniciativa. Además, critican que Triguero haya optado por abandonar el proyecto existente para iniciar la redacción de uno nuevo.

«Hace tres años Triguero y Vicent Marí se fotografiaban prometiendo que la E-10 estaría transformada durante esta legislatura. Hoy la realidad es muy distinta: no solo no han comenzado las obras, sino que vuelven al punto de partida encargando un nuevo proyecto», afirma López Bonet.

"Tres años perdidos"

Los socialistas recuerdan que al comienzo del mandato ya reclamaron la actualización técnica del proyecto para hacerlo viable y evitar retrasos. Según López Bonet, el PP rechazó entonces esa propuesta y ahora acaba haciendo "exactamente" lo que el PSOE planteaba en 2023, aunque, asegura, «habiendo perdido tres años muy valiosos para la ciudad».

El PSOE también cuestiona el coste de la nueva licitación, cifrado en 275.000 euros, al considerar que, después de haber presentado la reforma de la E-10 como una prioridad, el gobierno municipal debería haber iniciado ya las obras. «Es evidente que esta nueva adjudicación responde más a la necesidad de generar un titular y una fotografía antes de las elecciones que a una planificación seria», sostiene López Bonet.

Por último, la dirigente socialista recuerda que la licitación corresponde únicamente a la redacción del proyecto constructivo, con un plazo previsto de 14 meses, tras el cual todavía será necesario aprobar el documento, licitar las obras, adjudicarlas y ejecutarlas. A su juicio, esta situación refleja «una legislatura marcada por la falta de capacidad de ejecución, la improvisación constante y una promesa electoral más sin cumplir».