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Atención, familias de Ibiza: última semana para apuntarse a la Escuela Municipal de Música de Sant Joan

El centro cuenta este año con variedad de propuestas entre las que se incluye enseñanza de instrumentos, lenguaje musical y agrupaciones

Niños de la Escuela Municipal de Música practicando con la guitarra

Niños de la Escuela Municipal de Música practicando con la guitarra / Ayuntamiento de Sant Joan

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Redacción Ibiza

Ibiza

La Escola Municipal de Música de Sant Joan recuerda que esta es la última semana que tienen los nuevos alumnos para formalizar la matrícula del curso 2026/2027, cuyo plazo de inscripción finaliza el próximo 10 de julio a las 23.59 horas.

Todas las personas interesadas aún están a tiempo de reservar su plaza e iniciar o continuar su "aprendizaje musical", según informa la escuela. La adjudicación de plazas y horarios se hará por orden de inscripción.

El centro ofrece formación para todas las edades, con enseñanza de instrumentos, lenguaje musical, agrupaciones y otras propuestas formativas, siempre con un enfoque que la escuela define como “cercano, motivador y de calidad”. Las especialidades con las que contará este curso son piano, canto, guitarra, saxofón, clarinete y violoncello. Las clases comenzarán el próximo 7 de septiembre.

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Cartel del nuevo curso de la Escuela de Música / Ayuntamiento de Sant Joan

Las inscripciones se pueden formalizar a través de la web www.escolademusicasantjoan.com. Para cualquier duda o consulta, se puede contactar con la escuela mediante el teléfono 645 209 213.

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