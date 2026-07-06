Educación
Atención, familias de Ibiza: última semana para apuntarse a la Escuela Municipal de Música de Sant Joan
El centro cuenta este año con variedad de propuestas entre las que se incluye enseñanza de instrumentos, lenguaje musical y agrupaciones
La Escola Municipal de Música de Sant Joan recuerda que esta es la última semana que tienen los nuevos alumnos para formalizar la matrícula del curso 2026/2027, cuyo plazo de inscripción finaliza el próximo 10 de julio a las 23.59 horas.
Todas las personas interesadas aún están a tiempo de reservar su plaza e iniciar o continuar su "aprendizaje musical", según informa la escuela. La adjudicación de plazas y horarios se hará por orden de inscripción.
El centro ofrece formación para todas las edades, con enseñanza de instrumentos, lenguaje musical, agrupaciones y otras propuestas formativas, siempre con un enfoque que la escuela define como “cercano, motivador y de calidad”. Las especialidades con las que contará este curso son piano, canto, guitarra, saxofón, clarinete y violoncello. Las clases comenzarán el próximo 7 de septiembre.
Las inscripciones se pueden formalizar a través de la web www.escolademusicasantjoan.com. Para cualquier duda o consulta, se puede contactar con la escuela mediante el teléfono 645 209 213.
- Encuentran en Ibiza el cadáver de un hombre cosido a puñaladas dentro de un coche volcado
- Un trabajador en estado crítico y otro herido leve por la explosión de un tanque de gas en Ibiza
- un joven recibe un navajazo al intentar impedir que le roben el reloj en Sant Antoni
- Le arrancaron cuatro dientes en una operación de hombro en Ibiza y lleva más de un año esperando una solución: 'Me da vergüenza hablar y reír
- Horas de angustia para una madre en Ibiza: denuncia la desaparición de su hija y la Guardia Civil la localiza bajando de un ferry en Palma
- El turismo de los cruceros no sirve para nada': los comerciantes de Dalt Vila se quejan de que los cruceristas no consumen
- Pierde el control de su coche bebido y drogado y se estampa contra una sucursal bancaria de Ibiza
- Macrofiesta ilegal en Ibiza: drogas, problemas de tráfico y cientos de asistentes en una finca de Santa Gertrudis