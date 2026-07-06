Atención, familias de Ibiza: última semana para apuntarse a la Escuela Municipal de Música de Sant Joan

La Escola Municipal de Música de Sant Joan recuerda que esta es la última semana que tienen los nuevos alumnos para formalizar la matrícula del curso 2026/2027, cuyo plazo de inscripción finaliza el próximo 10 de julio a las 23.59 horas.

Todas las personas interesadas aún están a tiempo de reservar su plaza e iniciar o continuar su "aprendizaje musical", según informa la escuela. La adjudicación de plazas y horarios se hará por orden de inscripción.

El centro ofrece formación para todas las edades, con enseñanza de instrumentos, lenguaje musical, agrupaciones y otras propuestas formativas, siempre con un enfoque que la escuela define como “cercano, motivador y de calidad”. Las especialidades con las que contará este curso son piano, canto, guitarra, saxofón, clarinete y violoncello. Las clases comenzarán el próximo 7 de septiembre.

Cartel del nuevo curso de la Escuela de Música / Ayuntamiento de Sant Joan

Las inscripciones se pueden formalizar a través de la web www.escolademusicasantjoan.com. Para cualquier duda o consulta, se puede contactar con la escuela mediante el teléfono 645 209 213.