Turismo
"La fiesta está sobrevalorada, siempre volvía al hotel antes de las dos de la madrugada": Gal, neoyorquino de despedida de soltero en Ibiza
La percepción de Ibiza cambia al descubrir su riqueza gastronómica y su entorno natural
No todos los que aterrizan en Ibiza sueñan con pasar la noche de fiesta y sesiones de música electrónica. Gal, un neoyorquino que este domingo esperaba su vuelo de conexión a Madrid para regresar a casa, tenía claro que la fiesta no iba a marcar sus vacaciones, pese a formar parte de una despedida de soltero.
"Las discotecas no son lo mío, prefiero una buena cena. He venido a la despedida de soltero de mi primo, pero siempre volvía al hotel antes de las dos de la madrugada", cuenta entre risas.
Mientras parte del grupo alargaba la noche, él aprovechó el viaje para descubrir otra cara de la isla. Casa Maca, Jondal o El Amante figuran entre sus paradas imprescindibles. "Me ha sorprendido lo bien que se come en Ibiza", asegura.
Un destino más completo de lo que esperaba
Su testimonio desmonta la imagen que muchos tienen de la isla antes de visitarla. Para Gal, el verdadero lujo no estaba en las discotecas, sino en sentarse frente al mar con un buen plato sobre la mesa. "La fiesta está sobrevalorada", resume sin rodeos.
Después de varios días en Ibiza, se marcha con la sensación de haber descubierto un destino mucho más completo de lo que esperaba. La gastronomía, los paisajes y un ritmo más tranquilo terminaron por convencer a un turista que llegó por compromiso y vuelve con ganas de recomendar la isla por motivos muy distintos a la vida nocturna.
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