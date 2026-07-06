Tres días de “masificación, ruidos y descontrol” en el Ibiza Global Festival, denuncia el PSOE

El PSOE de Sant Antoni de Portmany ha denunciado el balance de las tres jornadas del Ibiza Global Festival, celebrado en la playa de s’Arenal en plena temporada turística. Los socialistas critican que el Ayuntamiento que preside Marcos Serra haya permitido este año ampliar el evento a tres días y aseguran que la celebración ha servido para “multiplicar los problemas de ruidos y descontrol en la bahía”.

La formación considera que lo ocurrido durante el festival confirma que el equipo de gobierno municipal “prioriza una vez más los intereses de una empresa privada por encima del descanso de los vecinos, del buen uso de un espacio natural como es la playa de s’Arenal y del modelo turístico del municipio”.

Según el PSOE, el festival ha contribuido a agravar “la imagen de destino de borrachera, drogas y fiesta descontrolada que sufre Sant Antoni”. Durante los tres días de celebración, los socialistas aseguran haber recibido quejas vecinales por los ruidos y las aglomeraciones generadas en el entorno de s’Arenal, que se suman, según afirman, a las afecciones ya conocidas sobre la playa y su entorno inmediato.

Venta de alcohol a menores

El partido denuncia también una “manifiesta falta de control municipal” durante las tres jornadas. En concreto, critica la “nula información” en las barras del recinto sobre la prohibición expresa de vender bebidas alcohólicas a menores de edad. Para el PSOE, esta carencia resulta “especialmente grave” teniendo en cuenta que, según recuerda, el Ayuntamiento “conoce perfectamente los incumplimientos relativos a la promoción de alcohol registrados en ediciones anteriores del festival”.

Los socialistas sostienen que este balance vuelve a poner en evidencia “el doble discurso de Marcos Serra y su equipo de gobierno”. En este sentido, recuerdan que el Ayuntamiento justificó la autorización y la ampliación del festival apelando a “un supuesto interés general” y a “un modelo turístico más sostenible”.

Sin embargo, según el PSOE, “la realidad de las tres jornadas demuestra exactamente lo contrario: masificación, ruidos, falta de control e incumplimiento de las medidas básicas de protección de los menores”.

La formación insiste en que Sant Antoni de Portmany necesita “urgentemente un cambio de modelo turístico real”, alejado, según subraya, “de la masificación, de la fiesta descontrolada y de la privatización de espacios públicos como la playa de s’Arenal”.

El PSOE anuncia que volverá a exigir responsabilidades al alcalde, Marcos Serra, por las consecuencias de un festival que, según denuncia, “año tras año acumula irregularidades y afecciones para el municipio y sus vecinos”.

Además, el partido critica que este año el PP haya permitido ampliar la celebración con una jornada más. “Este año el PP lo ha premiado dándole un día más de celebración, un día más para que unos pocos se llenen los bolsillos a costa de todos los residentes de Sant Antoni”, concluyen los socialistas.