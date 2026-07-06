Roban un reloj de lujo en Sant Antoni con la técnica del 'Ronaldinho' y les detienen en el aeropuerto de Ibiza

La Guardia Civil ha detenido en el aeropuerto de Ibiza a dos hombres de origen magrebí, de 26 y 27 años, como presuntos autores de los delitos de robo con violencia e intimidación, hurto y pertenencia a organización criminal por varios hechos ocurridos en Sant Antoni. La autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión de ambos tras su pase a disposición judicial.

La investigación comenzó el pasado 13 de junio, cuando agentes de la Guardia Civil especializados en Policía Judicial tuvieron conocimiento de la comisión de un presunto robo con violencia. La víctima denunció ante los agentes que había sido abordada por dos jóvenes mientras se encontraba en la terraza de un establecimiento de Sant Antoni.

Según la Guardia Civil, los presuntos autores utilizaron la técnica de distracción conocida como 'Ronaldinho' para acercarse a la víctima y tratar de sustraerle un reloj. Al no conseguirlo inicialmente, la golpearon hasta lograr apoderarse de él.

Los agentes constataron que los autores habían vigilado previamente a la víctima tras observar que llevaba un reloj de alta gama. La investigación también permitió relacionar a los dos hombres con el hurto de otro reloj de lujo cometido el 14 de junio en el paseo Poniente, donde sustrajeron el reloj sin que su propietario se percatase.

Tras cometer los hechos delictivos, los presuntos autores abandonaron la isla. A su regreso, los agentes procedieron a detener a ambos en el aeropuerto de Ibiza.

En qué consiste la técnica 'Ronaldinho'

La técnica popularmente conocida como 'Ronaldinho' es un método de hurto por distracción utilizado por ladrones en zonas turísticas para sustraer objetos de valor, especialmente relojes de lujo. El delincuente simula un regate o movimiento de fútbol, o entabla una conversación animada, para desorientar a la víctima y robarle sin que se dé cuenta en el acto.