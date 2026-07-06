Retiradas más de cien toneladas de residuos de la red de saneamiento de Ibiza antes del verano

La Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental (Abaqua) ha completado un plan de limpieza exhaustiva de los bombeos asociados a la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Eivissa con el objetivo de reforzar las infraestructuras de depuración de la isla ante el incremento de actividad propio de la temporada alta.

La actuación, desarrollada durante los meses previos al verano, permite mejorar la seguridad, fiabilidad y capacidad de respuesta de la red de saneamiento en un periodo en el que aumenta de forma notable el volumen de aguas residuales generado, especialmente en las zonas con mayor actividad residencial, turística y portuaria.

Los trabajos han consistido en la revisión del estado general de los bombeos y en la retirada de residuos, arenas y acumulaciones que pueden afectar al correcto funcionamiento de los equipos. Según ha informado Abaqua, estas labores permiten reducir el riesgo de incidencias, mejorar la continuidad del servicio y prevenir posibles molestias por olores asociadas a acumulaciones puntuales de residuos en las arquetas.

La intervención se ha desarrollado en todos los bombeos vinculados a la EDAR de Eivissa, con especial atención a los situados en la zona del Port y de Talamanca, dos puntos considerados especialmente sensibles tanto por su ubicación como por el volumen de agua que gestionan.

En el caso de la EBAR Port, la actuación tiene una especial relevancia, ya que esta infraestructura cuenta con un tanque de tormentas y un bombeo de pluviales anexos que contribuyen a evitar inundaciones en Ibiza Vila y a minimizar posibles alivios al mar en el entorno portuario.

Cien toneladas

Durante la intervención se han retirado más de cien toneladas de desbaste que llegan a través de la red de saneamiento municipal y se acumulan en las arquetas de bombeo. Con estos trabajos, Abaqua asegura que el sistema se ha adelantado a las necesidades propias de la temporada alta, en un territorio donde el buen funcionamiento de las infraestructuras de saneamiento resulta esencial para la población residente, la actividad turística y la protección del entorno natural.

Esta actuación se enmarca en la nueva etapa del servicio de depuración de Eivissa y Formentera, después de que Abaqua, responsable del servicio, adjudicara a la UTE formada por Facsa, Islasfalto y el grupo Juan Bufí la gestión y explotación de las EDAR y de sus redes de saneamiento asociadas.