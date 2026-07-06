Noches de Ibiza acusa al Ayuntamiento de Sant Antoni de convertir el municipio en una discoteca

La Asociación Empresarial de Ocio Nocturno Noches de Ibiza (AEON) ha criticado con dureza la política del Ayuntamiento de Sant Antoni en materia de eventos y fiestas en espacios públicos, al considerar que promueve un modelo que supone una competencia desleal frente a la oferta de ocio reglado del municipio.

La entidad denuncia que el Ibiza Global Festival haya pasado este año de uno a tres días, una ampliación que, según AEON, ha causado molestias a los vecinos y ha perjudicado a los negocios del West End y del conjunto del municipio. La asociación lamenta que estos establecimientos estén sometidos a la Zona de Protección Acústica Especial (ZPAE), con limitaciones de horarios y emisión de ruido, mientras se autorizan festivales de música electrónica que, a su juicio, no soportan las mismas restricciones.

«Se permita un festival que supone una competencia desleal contra todos los negocios de ocio nocturno del municipio y del casco urbano en especial», critica la Junta Directiva de AEON, que considera que en la zona afectada por la ZPAE «el daño es doble» porque el ruido del festival se escucha en las mismas calles sometidas a restricciones acústicas.

La asociación añade que el caso resulta aún más grave al tratarse de «un evento promocional de una marca privada». «Si hacerlo un solo día ya era muy conflictivo, ampliarlo a tres ha sido una barbaridad y un abuso, que ha afectado a residentes y negocios del centro de Sant Antoni y de toda la bahía», señala.

"Fiesta continuada en plena temporada"

AEON subraya que no se opone a las fiestas tradicionales del municipio, como las de Navidad, Sant Bartomeu o las celebraciones populares, pero sí cuestiona «la proliferación de grandes eventos» fuera de ese calendario festivo. La entidad critica que espacios públicos o de alto valor patrimonial se conviertan en escenarios de fiesta continuada en plena temporada alta.

La asociación considera que este tipo de eventos podrían estudiarse si se organizaran fuera de los meses de mayor actividad, con el objetivo de atraer visitantes y favorecer la desestacionalización. Sin embargo, rechaza que se concentren en julio, «cuando el municipio ya está al máximo de ocupación y actividad turística» y cuando, según sostiene, el impacto sobre los residentes es mucho mayor.

La Junta Directiva asegura que no se trata de un hecho aislado y habla de un «carrusel de eventos» desde el mes de mayo en espacios como Sa Punta des Molí, Sa Pedrera o la playa de s’Arenal. «Parece que Sant Antoni se está convirtiendo en un ayuntamiento discoteca, que causa graves molestias y perjudica a los vecinos del centro de la localidad y además permite la competencia desleal frente al resto de negocios del West End y del conjunto del municipio», afirma AEON.

La entidad expresa también su preocupación por el apoyo que, a su juicio, prestan algunas instituciones públicas a la organización y promoción de grandes fiestas, actuaciones de DJs y conciertos en espacios emblemáticos de la isla, como el puerto de Ibiza o la playa de s’Arenal. Frente a ello, reclama que los recursos públicos se destinen a fortalecer el tejido empresarial, cultural y artístico local.

AEON defiende que los presupuestos públicos deberían servir para respaldar a bares, restaurantes y establecimientos de zonas como el puerto o el West End, así como para impulsar el trabajo de artistas, músicos y bandas de la isla, contribuyendo a preservar y difundir la identidad cultural ibicenca.

"Un modelo pernicioso para la isla"

La asociación considera «incongruente» que las instituciones promocionen eventos que sirven, según denuncia, para publicitar establecimientos, empresas o marcas comerciales. En este sentido, reclama a las administraciones que renuncien a fomentar «un modelo pernicioso para la isla, basado en la celebración de macroeventos», y que concentren sus esfuerzos en combatir la proliferación de fiestas ilegales y clandestinas.

Noches de Ibiza muestra además su solidaridad con los vecinos del centro de Sant Antoni y de otros núcleos residenciales de Eivissa que denuncian molestias derivadas de la proliferación de fiestas. La entidad comparte su preocupación por la falta de control de horarios y aforos en determinadas actividades, así como por las consecuencias de las macrofiestas promovidas por instituciones y de los eventos clandestinos sobre la convivencia, la movilidad y la calidad de vida de los residentes.

Por último, AEON vincula esta problemática con el marco normativo derivado de la Ley Turística de 2012 y vuelve a pedir consenso político y social para exigir al Govern balear una reforma urgente. La asociación reclama una modificación que refuerce la seguridad jurídica, establezca criterios claros sobre horarios, aforos y tipología de actividades, y dote a las administraciones de instrumentos eficaces de vigilancia y control.

«El grave problema de la fiesta sin control en Ibiza no va a tener solución sin la modificación de la Ley Turística de 2012», sostiene la Junta Directiva de AEON, que pide al Govern, al Consell y a los ayuntamientos de la isla que asuman su responsabilidad. La entidad concluye que solo un cambio legal permitirá poner fin a la desregulación entre ocio diurno y ocio nocturno y frenar una competencia desleal que, a su juicio, «desestabiliza toda la isla».