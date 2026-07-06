El álbum
Que nadie piense mal
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No, los participantes del Acuatlón de Santa Eulària del sábado no decidieron ignorar el cartel de ‘Prohibido el baño’. De hecho, la señal estaba ahí precisamente por ellos. Aunque la imagen invite al equívoco, la explicación es sencilla: no prohibía el baño, solo avisaba de que quien se metiera tendría que salir corriendo.
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