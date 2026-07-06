El Mundial de Fútbol arrasa con el hielo en Ibiza

"Cada vez que hay Eurocopas o Mundiales se nota", explica el gerente de Mediterranean Clear Ice, Abraham Moreiras sobre el aumento de ventas de hielo, la especialidad de su empresa. Desde el pasado jueves 11 de junio, la Copa Mundial de Fútbol, ha ayudado a la venta de este producto que se usa en todas las bebidas, sobre todo en épocas de calor como la que se vive desde el inicio de la competición.

Aunque Ibiza esté a miles de kilómetros de Estados Unidos, donde se celebra el Mundial, miles de aficionados se juntan a ver los partidos y a tomar algo, independientemente de las horas de la madrugada en las que juegues las selecciones.

La venta de televisores

Además, el Mundial ha logrado encender miles de millones de televisores alrededor del planeta entero y en Ibiza también ha ayudado a vender este electrodoméstico. Esto es lo que han notado en las tiendas de electrodomésticos de Ibiza: desde el inicio del Mundial la demanda ha aumentado una "barbaridad", en palabras de Marta Tur, encargada de Fita, que ha querido destacar el tamaño de los televisores vendidos: 85 pulgadas o incluso más. "De 85 vendía a lo mejor una al año. El otro día pedí cuatro para que me duraran todo el verano, por si venía algún cliente de una villa. Se vendieron todas el mismo día". Añade a esto que los cuatro compradores pusieron como motivo, precisamente, el Mundial. "85 pulgadas es enorme, ocupa casi una pared".

El perfil de los compradores que busca televisores de este tamaño suelen ser negocios de hostelería y restauración, para colocar en las terrazas de bares y hoteles, y particulares con villas de lujo que tienen espacio para los aparatos. Y si el establecimiento no dispone de un tamaño tan grande, eso no detiene a los compradores: según comenta el encargado de Milar en Vila, "el otro día cuatro chavales se llevaron dos de 55 pulgadas".