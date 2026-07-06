El mercado hipotecario de Ibiza se enfría: las operaciones caen un 18%

El mercado hipotecario de Ibiza y Formentera ha empezado 2026 con una clara pérdida de ritmo. Entre enero y abril se constituyeron 422 hipotecas sobre viviendas en las Pitiusas, frente a las 516 del mismo periodo del año anterior. La caída, del 18,2%, confirma un enfriamiento significativo de la actividad financiera vinculada a la compra de vivienda. El descenso también se observa en el conjunto de fincas, donde las operaciones pasan de 705 a 600, un 14,9% menos.

La contracción no se limita al número de préstamos. El importe acumulado de las hipotecas sobre viviendas bajó de 232,3 millones de euros entre enero y abril de 2025 a 193,8 millones en el mismo periodo de 2026, lo que supone un retroceso del 16,6%. En el total de fincas, el ajuste es todavía más intenso: el capital hipotecado cae de 391,4 a 287,2 millones, un 26,6% menos, según la estadística del Ibestat, elaborada a partir de datos del INE.

El dato más llamativo, sin embargo, es que este enfriamiento se produce en un mercado que sigue operando con importes muy elevados. La hipoteca media sobre vivienda en Ibiza y Formentera se sitúa hasta abril en 459.268 euros, una cifra que supera ampliamente la media balear, de 305.746 euros, y multiplica por más de dos y media la media española de abril, situada en 173.331 euros según el INE.

El resto de Balears

La comparación con Balears muestra que las Pitiusas evolucionan peor en número de operaciones. En el conjunto del archipiélago, las hipotecas sobre viviendas bajan de 3.781 a 3.499, un descenso del 7,5%, bastante más moderado que el registrado en Ibiza y Formentera. Además, mientras en las Pitiusas el capital prestado para vivienda cae un 16,6%, en Balears aumenta un 4,7%, hasta superar los 1.069 millones de euros.

Hipotecas en Ibiza y Formentera / D.I.

Esto indica que el mercado balear en su conjunto no se está comportando de manera homogénea. Mallorca, Menorca y el resto del archipiélago compensan en parte la debilidad pitiusa con operaciones de mayor importe o con una menor caída de la actividad. En Ibiza y Formentera, en cambio, la reducción de préstamos va acompañada de una caída del capital financiado, aunque la hipoteca no baja: pasa de unos 450.194 euros en 2025 a 459.268 euros en 2026, un 2% más.

Se firman, pues, menos hipotecas, pero las que se firman siguen siendo muy caras

Se firman, pues, menos hipotecas, pero las que se firman siguen siendo muy caras. La demanda financiada parece estrecharse, probablemente porque el nivel de precios exige una capacidad económica muy elevada. El resultado es un mercado más selectivo, con menos compradores capaces de acceder al crédito pero con importes medios que siguen reflejando la presión del precio de la vivienda en las Pitiusas. El alza de los tipos de las hipotecas también afecta a este descenso.

Diferencia con España

La diferencia con España es aún más acusada. En el conjunto estatal, el INE registró en abril 40.010 hipotecas sobre viviendas, un 2,3% más que un año antes, y el acumulado anual del número de hipotecas sobre viviendas crece un 7,9%. El capital prestado para vivienda aumenta un 19,6% en el acumulado anual. Frente a esa expansión nacional, Ibiza y Formentera presentan un retroceso tanto en operaciones como en volumen financiado.

Frente a esa expansión nacional, Ibiza y Formentera presentan un retroceso tanto en operaciones como en volumen financiado

También en el total de fincas la divergencia es notable. En España, el número acumulado de fincas hipotecadas crece un 7,6% y el capital prestado aumenta un 23% hasta abril, según los datos publicados por el INE. En las Pitiusas, por el contrario, las operaciones sobre el total de fincas caen un 14,9% y el importe total se desploma un 26,6%.

Pese a ello, Ibiza y Formentera conservan un peso muy relevante dentro del mercado balear. Con solo 422 hipotecas sobre viviendas, concentran el 12,1% de las operaciones del archipiélago, pero absorben el 18,1% del capital hipotecario destinado a vivienda. Esta diferencia confirma que el mercado pitiuso mueve menos préstamos que otros territorios, pero de mayor cuantía.

En comparación con 2024, cuando se registraron 297 hipotecas sobre viviendas hasta abril, las 422 de este año suponen todavía un aumento del 42%. El importe hipotecado en vivienda también supera el de 2024 en un 18,6%. Es decir, 2026 no marca un hundimiento estructural si se toma como referencia el mínimo más reciente, pero sí supone una corrección clara respecto al fuerte repunte de 2025.