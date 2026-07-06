"Tenía una energía mágica": Matilde, portuguesa de turismo en Ibiza fascinada por es Vedrà

Matilde no olvidará su primer viaje a Ibiza, aunque no precisamente por una noche de discoteca. La joven portuguesa quiso conocer uno de los grandes nombres del ocio de la isla, pero la experiencia no salió como esperaba. "Tuve una mala experiencia en Unvrs. Había demasiada gente y terminé agobiándome", recuerda.

Lejos de estropearle las vacaciones, aquel momento quedó en una simple anécdota. De hecho, asegura que Ibiza le sorprendió por todo lo contrario a lo que imaginaba antes de viajar. "Pensaba que Platja d'en Bossa sería una zona más complicada, pero no pasamos miedo en ningún momento", explica.

La portuguesa reconoce que llegó con la imagen de una isla volcada en la fiesta, aunque tardó poco en descubrir otra cara. "Nos ha sorprendido el ambiente especial que tiene. Hay buena gente, buenas energías y buena comida", resume.

Si hay un lugar que todavía recuerda con una sonrisa, ese es es Vedrà. La visita al mirador se convirtió en uno de los momentos favoritos del viaje. "Tenía una energía mágica", cuenta, todavía impresionada por la sensación que vivió frente al islote.

Con la maleta ya preparada para volver a casa y en el aeropuerto, Matilde tiene claro con qué se queda de Ibiza. Ni las colas ni las discotecas. Prefiere el ambiente, la tranquilidad que encontró en muchos rincones de la isla y esa sensación, difícil de explicar, que tantos viajeros describen con las mismas palabras: "buenas vibras".